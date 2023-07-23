Пять опасных последствий излишнего перфекционизма

— Если человек не может уснуть, когда у него что-то неидеально, тут обычно виноваты детские триггеры. В детстве родители могли ругать ребенка за то, что он не убрался в комнате. Или, например, ребенка после уборки ругали за то, что он убрался неидеально или не вовремя. Ребенок, получив такую травматизацию, чувствует себя хорошим, только если у него в жизни все идеально. Вырастая, он продолжает сам для себя быть строгим родителем, — объяснила эксперт.