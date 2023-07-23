Одиночество и саморазрушение: пять опасных последствий излишнего перфекционизма
В умеренном количестве чуткое отношение к вещам не несет никому вреда. Однако если перфекционизм становится слишком выраженным, это может привести к проблемам в коммуникации с людьми, в том числе с родными и близкими. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.
По ее словам, если человек любит порядок вокруг себя, это не представляет никакой опасности.
— Умеренная потребность в порядке и красоте ничего страшного не несет. Если человеку хочется, чтобы все было очень красиво, и он изо всех сил старается эту красоту поддерживать, то это может быть просто потребностью в эстетике, — уверена Наумова.
А вот если степень перфекционизма высока, то ситуация получается ровно обратная, заметила специалист. Люди с перфекционизмом много нервничают и портят отношения с окружающими. Они могут досаждать своим близким, указывая, что те не так моют посуду или неправильно вешают полотенце, отметила эксперт.
Психолог подчеркнула, что из-за такого отношения человек может испортить свою жизнь.
— Из-за перфекционизма начинаются сложные отношения с детьми и разводы с супругами. В итоге человек становится одиноким и начинает заниматься саморазрушением, — предупредила специалист.
Как отметила собеседница «ВМ», нередко причиной перфекционизма являются последствия детских травм.
— Если человек не может уснуть, когда у него что-то неидеально, тут обычно виноваты детские триггеры. В детстве родители могли ругать ребенка за то, что он не убрался в комнате. Или, например, ребенка после уборки ругали за то, что он убрался неидеально или не вовремя. Ребенок, получив такую травматизацию, чувствует себя хорошим, только если у него в жизни все идеально. Вырастая, он продолжает сам для себя быть строгим родителем, — объяснила эксперт.
В таких случаях необходимо работать с психологом, чтобы не запустить механизм психического расстройства, посоветовала Наумова. Однако излишний перфекционизм может быть и следствием уже начавшегося расстройства. В этом случае нужно работать с психиатром и медикаментами, заключила собеседница «ВМ».