5 психологических советов, которые на самом деле не помогают

Не все психологические советы положительно влияют на состояние людей. Некоторые противоречат здравому смыслу и, наоборот, только вредят.

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Подробнее об этих советах — в материале "Рамблера".

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Выходи из зоны комфорта

Зоной комфорта принято называть область жизненного пространства, где человек чувствует себя безопасно. Ему не приходится испытывать тревогу из-за неожиданностей, наоборот — каждый день наполнен спокойствием. Однако в социальных сетях очень часто советуют выходить из зоны комфорта. Психологи обосновывают это тем, что новый опыт всегда помогает двигаться вперед. С этим трудно поспорить, но если человек в данный момент испытывает сильный стресс и пребывает не в самой лучшей форме, то ему определенно не хватит сил на резкие перемены. Сначала стоит понять, когда вы будете готовы к новому опыту, а уже потом действовать.

Нельзя жаловаться

Людям часто советуют не винить других и не жаловаться на обстоятельства. Считается, что жалобы — удел слабых личностей. При этом некоторые психологи отмечают, что жаловаться может быть полезно для психологического самочувствия. Разговор о своих переживаниях и обидах помогает снять эмоциональное напряжение. Кроме того, моральная поддержка может улучшить настроение.

Никто никому ничего не должен

Человек — социальное существо, а потому всегда в той или иной форме будет взаимодействовать со своим окружением. Поскольку от этого взаимодействия все получают определенную выгоду, то у людей нет полной возможности проигнорировать чужие нужды. Если же вы отказываетесь делать что-либо для окружающих, то придется подготовиться к тому, что однажды и они перестанут помогать вам. Таким образом, вы не будете получать свою выгоду от жизни в обществе.

Не показывай другим свою слабость

В обществе часто считают, что люди, особенно мужчины, вечно должны держать себя в руках. Показывать эмоции нельзя, иначе другие воспользуются вашей слабостью. Но исследования демонстрируют, что на самом деле люди нуждаются в том, чтобы признавать и проявлять свои боль, тревогу, обиду и страх. Если подавлять эмоции, то это может привести к проблемам со здоровьем: тревожному расстройству и зависимостям.

Думайте только о хорошем