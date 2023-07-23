Как укрепить психическое здоровье, не потратив ни копейки

Психолог Крушинских: короткие прогулки на свежем воздухе снижают уровень стресса. Жизнь современного человека полна стрессов: различные проблемы и заботы становятся испытанием для психики. И если раньше мало кто придавал особое значение своему душевному состоянию, то сейчас у каждого человека появилась потребность в знании того, как укрепить нервную систему. И хотя наша жизнь невозможна без негативных эмоций, заботиться о нервах можно и нужно.

Как рассказала медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских, регулярные физические упражнения хорошо помогают психическому здоровью человека. Можно ограничиться ежедневными прогулками — они мало того, что прочищают голову, так это ещё и отличный способ добавить активность в жизнь, если на спорт нет времени.

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«Любая физическая активность способствует выделению гормонов счастья, таких как серотонин и эндорфин», — пояснила эксперт.

Прогулки на свежем воздухе ещё улучшают качество сна, а это тоже важно для эмоционального благополучия. Существуют исследования, которые доказывают, что если вы включите регулярные прогулки в сою жизнь, то вы подправите и когнитивные функции, включая память, концентрацию, умственную деятельность и работоспособность. А всё просто: всё благодаря тому, что во время прогулок наш организм насыщается кислородом и в целом активнее циркулирует кровообращение.

Прогулки могут помочь людям и с клинической депрессией, которые проходят медикаментозную или психологическую терапию. Ещё прогулки помогают справиться с:

тревогой,

паническими атаками,

различными видами невроза

определёнными психотическими состояниями.

«Когда человек совершает прогулку, он соединяется со своим внутренним "я могу" — ощущением своей способности к действию: "Я могу идти по улице, я делаю шаги", "Я иду", "Я могу идти в одну сторону, могу в другую", "Я выбираю идти или остановиться". Мозг чётко реагирует на все эти выборы, посылая сигналы: "Я могу", "Я делаю", "Я свободен в своём выборе"», — отметила врач.

Сколько нужно гулять?

Нужно выбраться на прогулку в парк или зелёную зону, где есть пение птиц. Особенно это идеально сейчас, летом. В неделю лучше гулять минимум 150–300 минут — то есть в день нужно выходить на улицу на полчаса. При желании можно увеличить время прогулки, тут действует принцип «больше — лучше».

7 признаков нервного истощения

Психотерапевт и психоаналитик Анастасия Рубцова рассказывала, что перенапряжение нервной системы — это реальное состояние нервных волокон и нейронов. Она объяснила, что есть несколько признаков, которые указывает на то, что человек не капризничает от вредности, а ему действительно нужна помощь:

Проблемы со сном. Причина — перевозбуждение симпатической нервной системы. Переедание. Мозг вынуждает чем-то компенсировать переутомление из-за недосыпа, лучше всего — глюкозой. Тревога. Нехватка времени. На самом деле человеку на хватает сил. Раздражает забота. Если нервирует, когда люди, которым вы небезразличны, начинают обращать внимание на то, что пора бы уже отдохнуть и делать поменьше. Лень и прокрастинация. Это система защиты уставшего мозга — он выключается, чтобы совсем не перегореть. Чувство вины.