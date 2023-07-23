Что такое самосаботаж и почему мы рушим свою жизнь

Иногда мы делаем все возможное, чтобы не наладить свою жизнь, а разрушить ее. Зная, что фастфуд сделает организму хуже, мы сознательно едим его, а по утрам будто специально пропускаем несколько будильников и потом опаздываем на важную встречу. В психологии такое разрушительное поведение часто называют самосаботажем.

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Подробнее о том, что такое самосаботаж и в чем он выражен, — в материале "Рамблера".

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Что такое самосаботаж

Самосаботаж — поведение, которое препятствует достижению потенциального успеха. Человек наносит вред самому себе, при этом он действует скорее неосознанно и компульсивно.

Считается, что слово "саботаж" произошло от названия деревянных башмаков "сабо". Когда французские рабочие были недовольны условиями труда на ткацких фабриках, они засовывали свои ботинки в движущиеся части станков и ломали их. Таким образом, психологи называют причинение вреда самому себе саботажем, потому что такое поведение выражается в противодействии себе и своим целям.

Как проявляется

Самосаботаж часто появляется из-за боязни перемен и нежелания выходить из состояния комфорта. Кроме того, некоторые личные убеждения также могут заставить человека недооценивать свои способности, подавлять эмоции или чувствовать злость на окружающих.

Самосаботаж проявляется в разных формах:

Перфекционизм. Он связан с завышенными ожиданиями и мешает успеху. Даже самая маленькая неудача расстраивает и заставляет испытывать стыд за самого себя. Это способствует развитию невротических расстройств, приводит к депрессии.

Самобичевание. Это состояние построено на необоснованном страхе поражения, что ведет к избеганию препятствий. Исследования показывают, что самобичевание негативно сказывается на психике и приводит к синдрому выученной беспомощности.

Прокрастинация. Человек откладывает дела на последний момент, это приводит к состоянию хронического стресса.

Агрессия. Поскольку все ресурсы человека уходят на решение внутренних проблем, он часто вымещает злость на окружающих, даже не желая этого.

Дезорганизация. В быту и на работе у человека может быть заметен хаос.

Зависимости. В состоянии самосаботажа зависимости формируются очень легко, ведь они помогают абстрагироваться от реальности.

Что делать

Чтобы перестать заниматься самосаботажем, можно попробовать несколько техник. Первая — техника "маленьких шагов". При помощи нее можно медленно привыкнуть к новым привычкам, разделяя большой проект на множество мелких задач. Вторая — отслеживание своих мыслей, которое позволит не искать оправдания.