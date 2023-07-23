Что такое самосаботаж и почему мы рушим свою жизнь
Иногда мы делаем все возможное, чтобы не наладить свою жизнь, а разрушить ее. Зная, что фастфуд сделает организму хуже, мы сознательно едим его, а по утрам будто специально пропускаем несколько будильников и потом опаздываем на важную встречу. В психологии такое разрушительное поведение часто называют самосаботажем.
Подробнее о том, что такое самосаботаж и в чем он выражен, — в материале "Рамблера".
Что такое самосаботаж
Самосаботаж — поведение, которое препятствует достижению потенциального успеха. Человек наносит вред самому себе, при этом он действует скорее неосознанно и компульсивно.
Считается, что слово "саботаж" произошло от названия деревянных башмаков "сабо". Когда французские рабочие были недовольны условиями труда на ткацких фабриках, они засовывали свои ботинки в движущиеся части станков и ломали их. Таким образом, психологи называют причинение вреда самому себе саботажем, потому что такое поведение выражается в противодействии себе и своим целям.
Как проявляется
Самосаботаж часто появляется из-за боязни перемен и нежелания выходить из состояния комфорта. Кроме того, некоторые личные убеждения также могут заставить человека недооценивать свои способности, подавлять эмоции или чувствовать злость на окружающих.
Самосаботаж проявляется в разных формах:
- Перфекционизм. Он связан с завышенными ожиданиями и мешает успеху. Даже самая маленькая неудача расстраивает и заставляет испытывать стыд за самого себя. Это способствует развитию невротических расстройств, приводит к депрессии.
- Самобичевание. Это состояние построено на необоснованном страхе поражения, что ведет к избеганию препятствий. Исследования показывают, что самобичевание негативно сказывается на психике и приводит к синдрому выученной беспомощности.
- Прокрастинация. Человек откладывает дела на последний момент, это приводит к состоянию хронического стресса.
- Агрессия. Поскольку все ресурсы человека уходят на решение внутренних проблем, он часто вымещает злость на окружающих, даже не желая этого.
- Дезорганизация. В быту и на работе у человека может быть заметен хаос.
- Зависимости. В состоянии самосаботажа зависимости формируются очень легко, ведь они помогают абстрагироваться от реальности.
Что делать
Чтобы перестать заниматься самосаботажем, можно попробовать несколько техник. Первая — техника "маленьких шагов". При помощи нее можно медленно привыкнуть к новым привычкам, разделяя большой проект на множество мелких задач. Вторая — отслеживание своих мыслей, которое позволит не искать оправдания.
Постарайтесь больше заботиться о себе: соблюдайте режим сна, следите за питанием, занимайтесь спортом, делайте расслабляющие процедуры. Энергичный организм меньше склонен к самосаботажу. Кроме того, стоит поинтересоваться у себя, точно ли вы занимаетесь делом, которое вас устраивает. Если же нет, то тогда становится понятно, почему вы продолжаете саботировать себя.