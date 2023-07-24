Что делать, если начальник — хам и самодур: ответ психолога
Добиться максимальной продуктивности и достичь карьерных высот работникам, как правило, помогает хорошая атмосфера в коллективе. Но что делать, если всю картину портит начальник, не считающийся со своими подчиненными, порой даже унижающий и оскорбляющий их? Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал клинический психолог Иван Карнаух.
«Есть «грубый» начальник. И это не патология, а норма. Идеальным управленцем является тот, кто придерживается формулы – «к людям относись мягко, к задаче – жестко». Не всем исполнителям нравится вторая часть такого подхода, и они начинают воспринимать своего руководителя как деспота. Если подчиненный из этой категории – именно он далеко не идеальный работник», – пояснил специалист.
В случае когда шеф хам и самодур, на своей должности он долго не задержится. Адекватный коллектив так или иначе свергнет его, отметил Карнаух.
Самый лучший способ дать отпор горе-начальнику – исправить его мелкие придирки немедленно и молча. Такой метод, по словам психолога, всем принесет пользу. А подковерные игры на работе влекут проблемы как с репутацией, так и со здоровьем.