Что делать, если начальник — хам и самодур: ответ психолога

«Есть «грубый» начальник. И это не патология, а норма. Идеальным управленцем является тот, кто придерживается формулы – «к людям относись мягко, к задаче – жестко». Не всем исполнителям нравится вторая часть такого подхода, и они начинают воспринимать своего руководителя как деспота. Если подчиненный из этой категории – именно он далеко не идеальный работник», – пояснил специалист.