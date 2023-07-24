Психолог рассказала, как избавиться от долгов

«Состояние долговых обязательств часто создает психологические зажимы, добавляет напряжения и усталости, что вызывает необходимость позаботиться о своем внутреннем состоянии. Если долг давит на вас, как лишний груз, измените отношение к этому. Иметь долги – это нормально, институт заимствований существует не первый век. С вами все хорошо, вы имеете право расслабиться, даже если есть временные сложности в жизни. Признать долги, но не уходить в драму или отрицание – это ключ к тому, чтобы быстрее выбраться из долговых отношений», — рассказала она.