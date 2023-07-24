Психолог назвала признаки пищевой зависимости
Психолог Наталия Власова объяснила, что отношение к еде как к ценности — один из признаков пищевой зависимости.
По словам психолога, избавиться от пищевой зависимости возможно волевым усилием. В первую очередь необходимо разобраться в причинах «особого» отношения к еде, выяснить, с чем связано желание сбросить вес, а также как использовать диету в качестве способа нормализации питания, отмечает
Как сообщают «Известия», важно не закрывать глаза на проблему пищевой зависимости, поскольку довольно быстро она может перерасти в сверхценное отношение к пище. В настоящее время есть немало практических методов коррекции пищевой зависимости и решать эту проблему следует вместе с психологом.
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