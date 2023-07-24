В белом пальто: кто такие ханжи и как с ними общаться

Все люди ошибаются и ведут себя неидеально — но не все готовы это признать. Человек может подчеркивать, что следует всем нормам морали и является образцом благородства, даже если на самом деле нередко поступает не лучшим образом. Таких людей называют ханжами. Они не просто изо всех сил демонстрируют свое моральное превосходство, но и осуждают других за несоответствие высоким стандартам. Рассказываем, почему ханжи себя так ведут, как с ними общаться и распознать ханжу в себе.

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Кто такой ханжа

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Ханжество — определенная форма лицемерия и формализма. Ханжа имеет двойные стандарты, он склонен порицать других людей за те же поступки, которые совершает сам. Однако стремясь создать благородный образ, ханжа пытается скрыть собственные недостатки и указывает на ошибки других. Например, такой человек стремится показать себя как осознанный экоактивист. Он позволяет себе часто брать кофе с собой в бумажном стаканчике или не разделять отходы, однако при случае он укажет на «неэкологичное» поведение знакомого, который делает то же самое.

Ханжество связано с недоверием к окружающим, пренебрежительным отношением к ним, а также стремлением манипулировать. Причины такого поведения связаны с внутриличностным конфликтом: человек стремится внешне соответствовать моральным требованиям общества, но на самом деле он не желает этого делать. За ханжеством скрывается страх быть осужденным и отвергнутым.

Распознать ханжу в себе и других непросто, ведь это поведение является скрытным. Однако можно выделить основные черты подобного поведения:

Демонстративная помощь;

Потребность в общественном одобрении;

Приверженность стереотипам;

Впадение в крайности;

Стремление навязывать свое мнение;

Отсутствие прямолинейности в высказываниях;

Стремление к упрекам и поучениям;

Неприятие чужой точки зрения;

Пафос в словах и действиях.

Ханжество может быть сознательным и бессознательным. В первом случае человек намеренно надевает маску и становится лицемером, стараясь показаться благородным в глазах общества и выделиться на фоне тех, кто живет «неправильно». Осознанный ханжа мастерски манипулирует другими, играя на их комплексах, страхах и чувстве вины. Он добивается того, чтобы окружающие поступили так, как угодно ему.

В случае неосознанного ханжества происходит самообман из-за проблем с принятием своей сущности, отсутствия уверенности в себе. Тем самым, получая одобрение извне, ханжа чувствует признание. Однако истинные ценностные ориентиры так и не формируются.

Как общаться с ханжой

Одна из особенностей ханжей — они искусные манипуляторы, которые убедят вас в неправильности ваших поступков. Ханжа часто употребляет такие слова, как «нравственность», «духовность», «справедливость», «честность», «благородство», «принципиальность». Доказать обратное такому человеку практически невозможно: он не желает принимать чужие точки зрения. Все дискуссии с ханжой приводят только к неконструктивным конфликтам. Поэтому основная задача в общении с таким человеком — не поддаться манипуляциям. Сделать это можно следующими способами: