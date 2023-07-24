В белом пальто: кто такие ханжи и как с ними общаться
Все люди ошибаются и ведут себя неидеально — но не все готовы это признать. Человек может подчеркивать, что следует всем нормам морали и является образцом благородства, даже если на самом деле нередко поступает не лучшим образом. Таких людей называют ханжами. Они не просто изо всех сил демонстрируют свое моральное превосходство, но и осуждают других за несоответствие высоким стандартам. Рассказываем, почему ханжи себя так ведут, как с ними общаться и распознать ханжу в себе.
Кто такой ханжа
Ханжество — определенная форма лицемерия и формализма. Ханжа имеет двойные стандарты, он склонен порицать других людей за те же поступки, которые совершает сам. Однако стремясь создать благородный образ, ханжа пытается скрыть собственные недостатки и указывает на ошибки других. Например, такой человек стремится показать себя как осознанный экоактивист. Он позволяет себе часто брать кофе с собой в бумажном стаканчике или не разделять отходы, однако при случае он укажет на «неэкологичное» поведение знакомого, который делает то же самое.
Ханжество связано с недоверием к окружающим, пренебрежительным отношением к ним, а также стремлением манипулировать. Причины такого поведения связаны с внутриличностным конфликтом: человек стремится внешне соответствовать моральным требованиям общества, но на самом деле он не желает этого делать. За ханжеством скрывается страх быть осужденным и отвергнутым.
Распознать ханжу в себе и других непросто, ведь это поведение является скрытным. Однако можно выделить основные черты подобного поведения:
- Демонстративная помощь;
- Потребность в общественном одобрении;
- Приверженность стереотипам;
- Впадение в крайности;
- Стремление навязывать свое мнение;
- Отсутствие прямолинейности в высказываниях;
- Стремление к упрекам и поучениям;
- Неприятие чужой точки зрения;
- Пафос в словах и действиях.
Ханжество может быть сознательным и бессознательным. В первом случае человек намеренно надевает маску и становится лицемером, стараясь показаться благородным в глазах общества и выделиться на фоне тех, кто живет «неправильно». Осознанный ханжа мастерски манипулирует другими, играя на их комплексах, страхах и чувстве вины. Он добивается того, чтобы окружающие поступили так, как угодно ему.
В случае неосознанного ханжества происходит самообман из-за проблем с принятием своей сущности, отсутствия уверенности в себе. Тем самым, получая одобрение извне, ханжа чувствует признание. Однако истинные ценностные ориентиры так и не формируются.
Как общаться с ханжой
Одна из особенностей ханжей — они искусные манипуляторы, которые убедят вас в неправильности ваших поступков. Ханжа часто употребляет такие слова, как «нравственность», «духовность», «справедливость», «честность», «благородство», «принципиальность». Доказать обратное такому человеку практически невозможно: он не желает принимать чужие точки зрения. Все дискуссии с ханжой приводят только к неконструктивным конфликтам. Поэтому основная задача в общении с таким человеком — не поддаться манипуляциям. Сделать это можно следующими способами:
- Задавайте как можно больше уточняющих вопросов. Так вы обнаружите отсутствие логики в высказываниях оппонента.
- Не стремитесь переубедить ханжу: это бесполезно.
- Контролируйте свои эмоции. Ханжа, как правило, добивается того, чтобы собеседник потерял самоконтроль и, как следствие, стал уязвимым.