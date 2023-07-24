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Не могут жить без телефона: что такое номофобия и как с ней бороться

Номофобия — боязнь человека остаться без телефона под рукой. В легкой степени эта фобия является частью жизни практически каждого современного человека. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-психотерапевт Алексей Вилков.

Не могут жить без телефона: что такое номофобия и как с ней бороться
© Unsplash
Он рассказал, что такая фобия может появиться как у мужчин, так и женщин. Но чаще всего она возникает у людей, склонных к переживаниям и тревоге. Причин, из-за которых человек боится остаться без гаджета, может быть очень много, заметил Вилков. Среди них:
  • остаться без важных документов и файлов, которые хранятся только там;
  • пропустить уведомления по работе;
  • лишиться инструмента для снятия стресса.

— В последнем случае, — объяснил психиатр, — люди используют гаджет для того, чтобы расслабиться после сложного рабочего дня. Но часто такое расслабление приводит к переутомлению.

Оно, по мнению специалиста, может проявляться в следующих признаках:
  • усталость;
  • головная боль;
  • нарушении зрения и сна.

Как избавиться

Специалист уверен: человек может избавиться от этого страха.

— Полностью исключить использование гаджета, конечно, нельзя. Поэтому, когда человек дома, важно не посвящать все время телефону, а занимать себя другими делами. Тогда голова будет занята, думать о телефоне не останется времени, — рекомендовал Вилков.

Способов, чем занять себя, как рассказал врач, очень много. Среди них:
  • чтение книг;
  • прослушивание музыки;
  • просмотр фильма;
  • физические нагрузки;
  • живое общение;
  • прогулки на природе.

Эти способы, считает специалист, позволят дозировано пользоваться телефоном и не думать о нем все время.