Не могут жить без телефона: что такое номофобия и как с ней бороться
Номофобия — боязнь человека остаться без телефона под рукой. В легкой степени эта фобия является частью жизни практически каждого современного человека. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-психотерапевт Алексей Вилков.
- остаться без важных документов и файлов, которые хранятся только там;
- пропустить уведомления по работе;
- лишиться инструмента для снятия стресса.
— В последнем случае, — объяснил психиатр, — люди используют гаджет для того, чтобы расслабиться после сложного рабочего дня. Но часто такое расслабление приводит к переутомлению.
- усталость;
- головная боль;
- нарушении зрения и сна.
Как избавиться
Специалист уверен: человек может избавиться от этого страха.
— Полностью исключить использование гаджета, конечно, нельзя. Поэтому, когда человек дома, важно не посвящать все время телефону, а занимать себя другими делами. Тогда голова будет занята, думать о телефоне не останется времени, — рекомендовал Вилков.
- чтение книг;
- прослушивание музыки;
- просмотр фильма;
- физические нагрузки;
- живое общение;
- прогулки на природе.
Эти способы, считает специалист, позволят дозировано пользоваться телефоном и не думать о нем все время.