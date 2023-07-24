Не могут жить без телефона: что такое номофобия и как с ней бороться

остаться без важных документов и файлов, которые хранятся только там;

пропустить уведомления по работе;

лишиться инструмента для снятия стресса.

Он рассказал, что такая фобия может появиться как у мужчин, так и женщин. Но чаще всего она возникает у людей, склонных к переживаниям и тревоге. Причин, из-за которых человек боится остаться без гаджета, может быть очень много, заметил Вилков. Среди них: