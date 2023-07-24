Психолог перечислила характеристики любителей дачного отдыха

Такие люди испытывают потребность контролировать «маленький кусочек природы». Занимаясь садоводством, они успокаивают себя. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ксения Жаркова. В мегаполисе человек испытывает стресс, добавила специалист. «Это человек, который стремится к маленькому кусочку природы, который можно контролировать: сорвать сорняк, побороться с вредителями. Когда мы говорим про дачу, мы подразумеваем, что это небольшая природа, и нас всегда будет тянуть к лесу, к парку, либо к даче. 99% времени, что существует человек, он существовал в естественной среде. Нас тянет, потому что нам нужно разгружать наш мозг. В городе наш мозг все время в напряжении. Нам нужно как-то разгружаться. На дачу мы приехали — расслабляйся и переваривай. Интуитивно наш организм это требует. На даче есть иллюзия управления: в жизни у нас очень много неопределённости. На даче ты взял семечку, положил её в землю, начал её поливать. Есть возможность сфокусироваться на чём-то одном». По данным опроса аналитиков, почти половина россиян жалуются на повышенный стресс. Оптимальным средством для снятия напряжения сограждане считают сон и отпуск.