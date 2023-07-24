Психолог рассказала, почему люди могут опаздывать

По словам психолога Марины Философ, чтобы понять, почему человек опаздывает, надо заглянуть в его прошлое и вычленить истинные причины непунктуальности. Например, если человек хронически опаздывает на работу, то возможно ее стоит сменить, сообщает NEWS.ru.

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«Если вы работаете по найму и хронически опаздываете на работу, то стоит подумать, а точно ли вам нравится ваша работа», - сказала Философ.

Она добавила, что важно уделить время мотивации. Нужно понять, зачем конкретному человеку нужна пунктуальность. Потом следует разобраться, кто «научил» опаздывать.