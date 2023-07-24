Как работают триггеры в психологии

Иногда незначительные события могут вызывать сильную реакцию. Например, человек устраивает скандал или внезапно прерывает разговор по никому непонятной причине. Возможно, сработал, так называемый, психологический триггер. Рассказываем об этом механизме подробнее.

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Что значит «триггерит»?

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В психологии триггеры — это стимулы, который вызывает определенную физическую или эмоциональную реакцию или поведение у человека. Они могут быть связаны с воспоминаниями, определенными ситуациями, внешними факторами. Так, если вы пережили травматическое событие, вы возможно помните связанные с ним звуки, запахи или образы, связанные с этим опытом. Например, звук автомобильного гудка может стать триггером для переживших аварию людей. Триггеры можно условно разделить на две группы: внутренние триггеры — это ощущения, эмоции, воспоминания, внешние триггеры — те, что поступают из окружающей среды. Например, фильмы, поведение других людей; определенное время дня или конкретная дата.

Примеры триггеров:

праздник;

годовщина травмы или потери;

определенные звуки, образы, запахи или вкусы, связанные с травмой;

громкие голоса или крики;

громкие звуки;

игнорирование;

разрыв отношений;

нежелательные прикосновения;

физическое заболевание.

Триггером также может быть все, что активирует симптомы психических расстройств. Так, человек с обсессивно-компульсивным расстройством инфекционного типа может сильно испугаться при виде грязной дверной ручки. Или человека с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, может спровоцировать соответствующий запах.

Однако не все триггеры бывают негативными. Порой у вас может подняться настроение. Например, это воспоминание о путешествии с любимым человеком или вкус мороженого из детства.

Как срабатывает триггер

Когда человек «спровоцирован», стимул пробуждает или усугубляет симптомы травматического события или состояния психического здоровья. Сильная реакция человека на триггер может стать неожиданностью для окружающих, потому что реакция кажется чрезмерной. Но это потому что триггерный человек мысленно переживает первоначальную травму.

Например, взрослый, которого бросили в детстве, может чувствовать себя одиноким после проигнорированного сообщения. Неуверенность в том, почему он не получил ответа, может заставить их снова пережить это чувство покинутости.

Когда мы переживаем травму, наш мозг склонен сохранять окружающие сенсорные стимулы в памяти. Затем, годы спустя мы сталкиваемся с этими сенсорными триггерами, мозг может реактивировать чувства, связанные с травмой. В некоторых случаях мы можем даже не осознавать, почему мы напуганы или расстроены.

Но будь то разовое событие или серия травмирующих событий, травма влияет на каждого человека по-разному. На самом деле одно и то же событие может вызвать у двух людей совершенно разную реакцию. В то время как один человек может достичь точки принятия тревожного опыта, у другого может развиться посттравматическое стрессовое расстройство.

Как вести себя, если вас «стриггернуло»

Как только вы почувствуете раздражение, постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны. Определите, откуда берутся эти сильные чувства — скорее всего, не из самого триггера, а из предыдущего травматического опыта.

Напомните себе, что вы в безопасности

Затем попробуйте сделать медленный глубокий вдох и напомните себе, что теперь вы в безопасности. Вы можете напомнить себе: «Я в безопасности. Это не то событие, я здесь и сейчас в другом месте».

Практикуйте самосострадание и принятие

Насколько это возможно, постарайтесь не злиться на себя за эти чувства. Успокойте себя так, как вы бы поддержали близкого человека.

Попробуйте медитировать