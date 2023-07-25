10 правил уверенных в себе людей, которые помогают добиваться своего

Вечно не уверены в себе? Пора брать на вооружение следующие 10 правил. Все получится — мы в вас не сомневаемся!

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Не плыть по течению

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Пожалуй, главный бонус к уверенности в себе — умение принимать решения. Ведь ваше будущее напрямую зависит от того, что вы сегодня ели на завтрак, с кем общались, что читали и как были одеты. Плыть по течению — значит довольствоваться обстоятельствами, которые вам предоставили другие люди. Выбор самого простого и доступного варианта, увы, тоже отчасти иллюзорен. К примеру, если вы сутками зависаете в соцсетях, решение об этом было принято за вас. Даже не сомневайтесь, над вашей зависимостью поработали первоклассные профессионалы социального инжиниринга.

Не зацикливаться

Тонкая грань между самоуверенностью и уверенностью в себе пролегает через понимание собственных ограничений. Когда что-то пошло не по плану, нужна сила воли, чтобы отважиться свернуть или остановиться. Неуверенные в себе люди склонны продолжать биться о стекло, лишь бы не быть уличенными в слабости. Не зацикливайтесь на тупиковых процессах, они не дадут желаемого результата.

Уважать себя и других

Уверенным не требуется тешить собственное эго мыслями о своей исключительности, как и возвышаться, унижая окружающих. Никто не лучше и не хуже, каждый достоин уважительного отношения, и вы в том числе. Истинную сущность людей легко выдает манера общения с обслуживающим персоналом: грубят официантам и гардеробщикам только люди с комплексами. Впрочем, даже если это про вас, меняться никогда не поздно.

Совершенствоваться

Человеческая жизнь далеко не бесконечна, а потому уверенные в себе спешат реализовать амбициозные планы. Возможно, путь к цели туманен, но путь к великим открытиям не бывает безоблачным и простым. Стагнация не только ведет к разочарованию, но и с каждым днем снижает убежденность в собственных силах. Самооценка, как и успех, складывается из маленьких ежедневных побед.

Определять свое окружение

Решать, с кем общаться, а кого держать от себя подальше, — право каждого человека. Однако пользуются им только люди, которые умеют себя ценить. Неуверенные же склонны думать, что ничего не стоят. Поэтому их жизнь наводняют случайные персонажи и они словно находятся в дурном сне, где потеряли дар речи и могут только молча наблюдать за беспределом. Не спешите снимать с себя ответственность за собственный круг общения. Подумайте, с кем вам не по пути, и честно им об этом скажите — самоуважение тотчас взлетит до небес.

Ухаживать за собой

Скажем прямо: заботиться о самочувствии, внешности и здоровье не стыдно. Неуверенных в себе часто сопровождает убеждение, что отличаться и «высовываться» нехорошо. Но вы уже уникальны от природы и уже отличаетесь от других. Почему бы не быть лучшей версией себя начиная с этого момента? Больше эгоизма в тех, кто себя запустил: если человек не может позаботиться о себе, о нем вынуждены заботиться другие.

Благодарить

Отвергать все то, что вы имеете и что вас окружает, — значит отрекаться от точки опоры, без которой невозможно чувствовать самодостаточность. Еще бы! Уверенные люди используют текущую реальность как трамплин и не сомневаются, что в их силах изменить собственную жизнь. Отсюда и оптимизм — где бы вы ни были, это исходная точка для любых будущих достижений.

Иметь свое мнение

Наверняка в вашем окружении найдутся люди, которые ходили на танцы, потому что так хотела мама, поступили в престижный вуз, потому что отец считал это единственным разумным сценарием их жизни, и даже с парнем стали встречаться потому, что подруга уверяла, что такой шанс нельзя упустить. К сожалению, пока в одних семьях стараются развивать в ребенке волю и характер, в других считают замечательной стратегией подсказать, как лучше. Только череда «идеальных» выборов не приносит счастья. Как же так? Пора усвоить раз и навсегда: вы — единственный человек в этом мире, который знает, что и как для вас лучше.

Не бояться ошибок

Вы допустили ошибку? Поздравляем, вы — человек. Уверенные в себе люди понимают, что оступиться может каждый и ошибки их никак не определяют. Они — важная часть жизни. Когда ученые проводят очередной эксперимент, успешен любой результат, ведь человечество получит новые знания о мире. Признавайте свои упущения и двигайтесь дальше — вы получили новый опыт и знания, а значит, оно того стоило.

Не лгать себе