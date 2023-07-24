Психолог дала советы, как направить конфликты в конструктивное русло

Общение с людьми, излучающими негатив, можно выстраивать, используя ряд правил ведения конструктивного диалога, рассказала в беседе с aif.ru психолог Анна Матари. По ее словам, наиболее распространенной причиной появления негативных эмоций от общения с тем или иным человеком является персонализация, которой можно и нужно избегать.

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Как пояснила психолог, сама ситуация, предшествовавшая конфликту, может быть нейтральной, или же в ней может присутствовать внешний раздражитель, который и запускает цепную эмоциональную реакцию. К примеру, если начальник с утра раскритиковал сотрудника, у того может возникнуть мысль о своей неэффективности и ненужности, хотя на самом деле поводом для плохого настроения начальника является утренняя ссора с женой, однако сотрудник персонализировал чужие эмоции и присвоил их себе.

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У вас может появиться желание защищаться, которое обычно приводит к ответной агрессии (активной или пассивной). Чтобы этого избежать, нужно перестать принимать негативную реакцию собеседника на свой счет. <...> Как только мы перестаем персонализировать эмоции и слова других людей, разговаривать с ними становится намного проще, мы перестаем реагировать на негатив и начинаем относиться к нему спокойно, что открывает двери для конструктивного диалога, — посоветовала специалист.

По ее словам, конфликтов не стоит бояться, но конфликтовать нужно конструктивно, управляя своими эмоциями. Так, необходимо постараться не обижаться, потому что каждая обида ограничивает свободу. Если чувство обиды все же остается, нужно представить, что между вами и оппонентом есть незримая нить, и мысленно разорвать ее, закрепив состояние парой глубоких вдохов и выдохов.

Психолог также напомнила, что принять чужое мнение — не значит разделять его, но значит уважать ценности партнера. Также необходимо использовать «я»-сообщения: например, вместо «ты меня обидел» сказать: «мне обидно это слышать».