Раскрыта связь между психологическими комплексами россиян и их одеждой

Дизайнер бренда LERU и мотивационный коуч Валерия Антонова раскрыла связь между психологическими комплексами россиян и их одеждой. Соответствующий материал появился на сайте Woman's Day.

Специалист рассказала, что оверсайз-вещи любят носить люди, которые хотят скрыть недостатки своей фигуры. К тому же они могут иметь заниженную самооценку.

Также, по мнению эксперта, повышенное преобладание футболок с детскими принтами, объемными рюшами и стразами в гардеробе у человека означает, что он не хочет взрослеть. То же самое касается тех, кто следит за молодежными трендами — в их образах можно увидеть брюки-карго, кроп-топы и обувь на массивной подошве. Что касается тех, кто предпочитает носить только черную одежду, то скорее всего они пребывают в состоянии депрессии.