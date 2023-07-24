Психолог рассказала об особенностях возникновения тревоги

— Не бывает такого, что ты живешь себе спокойно, хорошо себя чувствуешь, а после неприятной новости впадаешь в тревожное состояние. Нет, этот «стакан» наполняется постепенно, и переполнить его может всего одна «последняя капля», — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.