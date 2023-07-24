Психолог рассказала об особенностях возникновения тревоги

Психолог Дугенцова рассказала об особенностях возникновения тревоги
Психолог Дарья Дугенцова рассказала об особенностях возникновения чувства тревоги.
Эксперт отметила, что тревога сама по себе является крайне интересным чувством и состоянием, поскольку обладает накопительным эффектом. По словам Дугенцовой, чувство тревоги не возникает внезапно.
— Не бывает такого, что ты живешь себе спокойно, хорошо себя чувствуешь, а после неприятной новости впадаешь в тревожное состояние. Нет, этот «стакан» наполняется постепенно, и переполнить его может всего одна «последняя капля», — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.
Подобной «последней каплей» часто становятся новостные сообщения или визуальный контент.