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Психолог Дугенцова рассказала об особенностях возникновения тревоги

Психолог Дарья Дугенцова рассказала об особенностях возникновения чувства тревоги.

Психолог рассказала об особенностях возникновения тревоги
© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что тревога сама по себе является крайне интересным чувством и состоянием, поскольку обладает накопительным эффектом. По словам Дугенцовой, чувство тревоги не возникает внезапно.

— Не бывает такого, что ты живешь себе спокойно, хорошо себя чувствуешь, а после неприятной новости впадаешь в тревожное состояние. Нет, этот «стакан» наполняется постепенно, и переполнить его может всего одна «последняя капля», — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Подобной «последней каплей» часто становятся новостные сообщения или визуальный контент.