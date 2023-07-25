О каких скрытых психологических проблемах может говорить мигрень

Рассказываем, что стоит за головной болью, кроме физиологических причин.

В 30-х годах врач-психоаналитик Франц Александер из Чикагского университета психоанализа провёл исследование, по итогам которого сделал вывод, что часто именно стресс является частой причиной болезней тела.

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С какими психологическими проблемами связаны постоянные головные боли?

Если закрыть глаза на медицинские факторы, то можно сказать наверняка: от мигрени больше всего страдают люди с заниженной самооценкой. Подобный тип личностей имеет склонность к жёсткой самокритике, беспочвенным тревогам и намеренному ограничению себя в свободе.

Если сравнить нашу голову с обычным компьютером, то можно сказать, что время от времени он подвергается перегрузке из-за определённой информации. В данном случае причинами «сбоя» являются постоянные разрушающие мысли, которые способствуют возникновению мигрени.

Когда день за днём человек занят пребыванием в тревожном и депрессивном состоянии («у меня ничего не получится!» или «что мне делать, если…?»), страдает весь организм.

Переизбыток негатива проявляется в виде мигрени. Другими словами, от некоторых отрицательных мыслей и переживаний начинает в буквальном смысле болеть голова. Это подтверждают и учёные.

При чём здесь отсутствие гармонии и агрессия?

Нередко сильные головные боли свидетельствуют о нарушении гармонии, когда происходит дисбаланс между «хочу» и «надо». Если желания человека расходятся с его возможностями, возникает напряжение между левым и правым полушарием. В результате данного несоответствия может возникать сильная головная боль, которая имеет психологические корни.

Ещё одной причиной появления частых приступов является постоянный анализ своих поступков или самокритика. В данном случае мигрень начинается, когда организм испытывает перенапряжение.

Отдельно стоит отметить, что такой недуг всегда характеризуется чередой сильных болевых вспышек, что может говорить о подавлении агрессии внутри себя. Яростные отрицательные мысли, загнанные в подсознание, ищут выход и выливаются в мигрень.

Когда стоит обращаться к психотерапевту

Иногда даже медикаментозное лечение головной боли не убирает неприятные ощущения до конца. В таком случае стоит обратиться за помощью к психотерапевту, который поможет проработать имеющиеся проблемы.