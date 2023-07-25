Психолог заявила о последствиях долгого отсутствия отпуска

Психолог Наталья Наумова рассказала, что работа без отпуска в течение длительного времени может негативно повлиять на здоровье и психику. По ее словам, долгий труд без перерыва и отдыха приводит к истощению нервной системы и увеличению возбуждения, сообщает «Вечерняя Москва».

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Она подчеркнула, что такой человек становится вспыльчивым, обидчивым и восприимчивым, что мешает правильно понимать желания окружающих, и вызывает агрессивную реакцию. Отсутствие отпуска также сказывается на продуктивности и работоспособности. уточнила эксперт. Память и концентрация внимания ухудшаются, что приводит к ошибкам на работе. Также, по ее словам. возможны сонливость и бессонница.

Психолог предупредила, что такой режим работы снижает иммунитет и может вызвать проблемы с сердцем, такие как тахикардия. Отсутствие отпуска, особенно при повышенной психоэмоциональной нагрузке, может привести к заболеваниям. Наумова подчеркнула, что важно давать себе время для отдыха и восстановления сил, чтобы эффективно работать и избежать заболеваний.