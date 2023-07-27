Почему мы все делаем с оглядкой на окружающих

В детстве родители говорили, что нужно слушать взрослых, они лучше знают, что делать. Многие находили авторитет в лице своих преподавателей, родственников или друзей и считали их мнение единственно верным. И поэтому привыкли слушать советы, сравнивать себя с другими и бояться сделать так, как хотят.

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Как понять свои истинные желания и цели в жизни рассказывает клинический психолог, специалист по работе с родом Ксения Мосунова.

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Почему мы сравниваем себя с другими

«Все мы родом из детства», – писал Антуан де Сент-Экзюпери.

Но не только мы, но и представления о том, что хорошо или плохо, моральные рамки, стремления. В том числе и ограничения, многие из которых продолжают «звучать» внутри нас, даже когда мы становимся совсем взрослыми и получаем собственный жизненный опыт.

Сравнение себя с кем-то другим – программа, в основе которой лежит страх несоответствия каким-то общепринятым рамкам. Зачастую условным.

Неуверенность в собственной успешности ведёт к нескольким «развязкам»:

«Я хуже кого-то и хочу в этом убедиться».

«Я лучше кого-то и хочу в этом убедиться».

Встречаются и усреднённые варианты, такие как:

«Я знаю, что хорош, но не хочу отстать».

«Я сравниваю себя с другими такими же достойными людьми, чтобы поддерживать собственный успех на должном уровне и не попасть в аутсайдеры».

«Я провожу сравнения, потому что здоровая самокритика ещё никому не вредила».

«Я вижу, куда мне расти».

Именно сравнения двигают прогресс, подталкивают людей к постоянному совершенствованию. Но у данного явления, как и у медали – две стороны. Не всегда это продиктовано естественным желанием развиваться. Страх быть отвергнутым и не принятым из-за того, кто я есть на самом деле – та самая «красная кнопка» активирующая конкуренцию.

Почему многие не знают своих истинных целей и желаний

Долгие годы мы жили, не особенно беспокоясь о том, чего на самом деле хочет внутреннее Я. Верной опорой нам служили сценарии и семейные установки, следуя которым, можно было отмахиваться небрежно брошенным: «У нас так принято».

Мало кого по-настоящему волновал поиск ответа на вопрос – кто или что является мерилом социальной нормы?

Но события последних лет, которые в буквальном смысле заперли нас в четырёх стенах на неопределённый срок, не прошли бесследно. Не имея возможности путешествовать по реальному миру, мы отправились исследовать внутренний.

Всё чаще люди задают себе вопросы:

«Кто я?»

«Что мне интересно?»

«Чем я действительно хочу заниматься?»

«Почему раньше я занимался чем-то, что мне совершенно не нравится?»

«Разве с таким партнёром я хочу прожить всю жизнь?»

Чем больше дней проходило, тем сильнее многим хотелось анализировать себя. Неотвратимые перемены в мире, к которым никто не был готов, сделали самоидентификацию нашей новой нормой.

Здесь всё оказалось не так просто: в семейном сценарии были только правила, которые задавали направление, но не давали никаких пояснений. Как если бы мы хотели заново собрать шкаф с большим количеством деталей и мелкой фурнитуры, не имея под рукой инструкции.

Многие, конечно же, растерялись. Не имея аналогичного личного опыта, они нередко обращаются к чужому, пытаются перенять и адаптировать его к собственной жизни. Однако это не всегда заканчивается хорошо: неизбежны сравнения не в свою пользу, зависть, депрессия.

Даже если с филигранной точностью пытаться повторить самую невероятную историю успеха, это никогда не удастся по одной причине – до тех пор, пока внутренние программы остаются неизменными.

Как найти свой путь и перестать сравнивать себя с другими, завидовать их успехам

Как специалист по работе с родовыми сценариями, которые хранятся в нашем бессознательном, я всегда рекомендую искать истоки всех установок в семье, но не с целью выявить конкретного предка, который «ответственен» за то, почему наша жизнь сложилась тем или иным образом.

На каждого человека влияет минимум 7 поколений предков, которые жили до его рождения. Сценарии являются следствием целого ряда их решений. Все вместе они и формируют то самое «так принято».

Но мы не обязаны следовать тому, что было принято по умолчанию когда-то, и точно так же влияем на семейный гомеостаз, закладывая новые программы.

Изучение семейной системы поможет понять:

Почему мы боимся быть отвергнутыми?

Чьё осуждение вызывает самый большой страх?

Откуда он взялся?

Почему мы думаем о себе хуже, чем о других?

Почему уверены, что есть кто-то лучше?

К какой жизни на самом деле хотим прийти?