«Можно разрушить свое счастье»: что такое гедонистическая адаптация и чем она опасна
Стремление достичь счастья любой ценой, вечная погоня за ним и быстрое привыкание к такому состоянию называется гедонистической адаптацией. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, почему человек быстро привыкает к хорошему, перестает ценить то, что имеет, и выгорает.
Почему человек быстро перестает ценить хорошее
По словам специалиста, человеку важно иметь высшую цель в жизни, к которой он будет постепенно стремиться, преодолевая препятствия. Поэтому удовлетворение базовых жизненных потребностей или радость от достижения финансовых целей быстро надоедает. Человеку важно стремиться к чему-то большему и недостижимому.
— Человек — это высокоорганизованное, интеллектуальное существо, которое инстинктивно и бессознательно ощущает свою глобальную миссию. Когда мы учились в школе, многие из нас мечтали лечить людей или полететь в космос, а не отдыхать на Лазурном берегу. У большинства людей есть гуманистические ценности, которые граничат с предназначением, его миссией в жизни. У человека существует бессознательная потребность реализовываться в жизни через высшую миссию, — рассказал Фомин.
А гедонизм — это ограниченная цель, которая не реализует глобальную миссию человека. Даже если он получил определенное удовлетворение, отметил психотерапевт.
— Например, человек может купить машину, поехать в ресторан или приобрести понравившуюся одежду. Он закроет свои базовые потребности, которые принесут быстрое удовольствие и ощущение счастья. Человеку со временем это наскучит, он подсознательно будет ощущать потребность в чем-то моральном или духовном, — уверен психолог.
Чем опасна гедонистическая адаптация
Некоторые люди устают от вечной погони за счастьем, подчеркнул специалист. Однако они не могут долго существовать в реальном мире и находят новые эмоции и ощущения, пускаясь во все тяжкие.
— Некоторые люди в погоне за остротой положительных эмоций могут устать и остановиться. Тогда они скатываются в алкоголизм, наркоманию и игроманию. Более того, человек своими руками может разрушить счастливый брак или успешный бизнес, так как его психика хочет встряхнуть его и вернуть на путь достижений и побед. Человек может быть формально доволен своей жизнью, но неосознанно чувствовать разочарование. Например, его все устраивает, но хотел он другой жизни. Не просто есть, пить, покупать красивые вещи и машины, а добиваться более возвышенных целей, — объяснил Фомин.
Как рассказал психолог, во многих религиях не зря существуют посты — эти физические и моральные ограничения помогают людям вспомнить свои высшие цели, желания и путем ограничений вновь начать получать удовольствие от самых простых вещей в жизни. Это отрезвляет человека, чистит его психику.
Как избежать нежелательной адаптации
По мнению специалиста, сам процесс достижения целей и личностного развития должен приносить человеку удовлетворение и делать его жизнь счастливой.
— Погоня за счастьем — это и есть счастье. Именно достижение целей дарит это чувство. Человек счастлив, пока он движется по своему пути. У каждой личности должна быть великая цель, к которой он стремится на протяжении всей жизни, — отметил Фомин.
Чтобы немного себя встряхнуть, можно создавать искусственный легкий стресс. Это поможет человеку по-другому взглянуть на свою жизнь и начать ценить положительные моменты, добавил психолог.