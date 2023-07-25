Что такое гедонистическая адаптация и чем она опасна

— Некоторые люди в погоне за остротой положительных эмоций могут устать и остановиться. Тогда они скатываются в алкоголизм, наркоманию и игроманию. Более того, человек своими руками может разрушить счастливый брак или успешный бизнес, так как его психика хочет встряхнуть его и вернуть на путь достижений и побед. Человек может быть формально доволен своей жизнью, но неосознанно чувствовать разочарование. Например, его все устраивает, но хотел он другой жизни. Не просто есть, пить, покупать красивые вещи и машины, а добиваться более возвышенных целей, — объяснил Фомин.