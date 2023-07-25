Почему женщины боятся не выйти замуж

Многие женщины считают, что выйти замуж непременно нужно до 30 лет. При этом некоторые представительницы прекрасного пола не понимают своих истинных желаний, поскольку испытывают давление со стороны близкого окружения. «Вечерняя Москва» поговорила с психологом Натальей Наумовой, чтобы разобраться, почему женщины боятся не успеть выйти замуж и как справиться с этим страхом.

Все идет из детства

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По словам психолога, подобный страх возникает у женщин, которые ориентируются на мнение окружающих.

«Такие женщины убеждены, что существует некая сверхзадача, и без этого женщина не может считаться успешной», – сказала Наумова.

В детстве такая женщина не была принята родителями, впоследствии у нее развился страх не соответствовать ожиданиям окружающих, объяснила эксперт.

«В детстве такой ребенок ощущает, что не может быть предметом счастья родителей без определенных достижений. Даже в случае редких родительских ошибок, в психике ребенка они фиксируются и в дальнейшем эта травматизация мешает во взрослой жизни», – говорит она.

Психолог пояснила, что после совершеннолетия новому взрослому необходимо взять свою жизнь под контроль и самостоятельно определять свои желания и цели.

«Когда нам уже исполнилось 18 лет и пришло время создать собственную семью, нужно взять на себя ответственность и стать самому себе родителем. Важно уметь себя похвалить, поддержать и принять. Необходимо стать самостоятельным человеком и задать себе вопрос: «Какие у меня есть потребности?», – говорит Наумова. Необходима личная мотивация

По мнению специалиста, каждый человек стремится к любви и созданию семьи. Но это должно исходить из личного желания, а не из страха опозориться или не соответствовать ожиданиям общества.

«Только так получается выстроить гармоничные отношения с супругом, создать не видимость, а действительно крепкую семью. Осознанно нужно подходить и к вопросу деторождения. Важно, чтобы человек сам захотел иметь детей, любить и быть любимым. Нужно иметь личную мотивацию, и тогда все получится», – уверена она.

Психолог убеждена, что, когда человек сам наполнится любовью, он будет готов делиться ею с окружающими.

«Женщина становится желанной для противоположного пола. Мужчины хотят строить с ней серьезные отношения, и все получается», – считает Наумова.