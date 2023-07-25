Как пережить расставание с наименьшими потрясениями

Психолог Мария Данина дает советы о том, как пережить разрыв отношений с наименьшими потрясениями и двигаться дальше. Она отмечает, что расставание всегда вызывает стресс, но также открывает новые возможности для будущего.

Важно после разрыва отношений уделить больше времени себе и своим увлечениям. Лучше всего признаться себе, что расставание приносит боль, и не подавлять эти эмоции. Принятие боли — первый шаг к исцелению. Кроме того, после разрыва могут возникнуть сложности с установлением границ, но они играют важную роль в защите. Иногда нужно создать большую дистанцию с бывшим партнером, чтобы дать себе время исцелиться.

Поддержка друзей и семьи также является важной составляющей процесса исцеления. Поговорить о своих чувствах с близкими или психологом может быть полезным, а иногда мнение со стороны помогает оценить ситуацию иначе. Также важно не зацикливаться на прошлом, а направить все усилия в будущее, установить новые цели и планы. Каждое расставание — это не только конец, но и новое начало, возможность переосмыслить свою жизнь и стать сильнее.