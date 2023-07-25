Психолог объяснила, как действовать при панической атаке

Во время панической атаки необходимо начать восстанавливать дыхательную функцию, посоветовала медицинский психолог Психиатрической клинической больницы № 13 депздрава Москвы Геляна Ширикинова. В беседе с Lenta.ru специалист уточнила, что существует большое количество техник, которые помогут при приступе. При этом психолог предупредила, что при отсутствии лечения эффект от экстренных мер будет с каждым разом ухудшаться.

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Полный вдох-выдох, дыхание в пакет, дыхание по квадрату — сейчас огромное количество дыхательных техник, которые помогают в моменте. При этом важно учитывать, что если у вас уже не первая паническая атака, которую вы не лечите со специалистом, то эффект от экстренных мер будет снижаться, — пояснила специалист.

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По словам Ширикиновой, окружающие могут помочь человеку при панической атаке. Для этого важно находиться рядом с ним, взять за руку, дождаться окончания приступа и в случае необходимости вместе посетить специалиста. Если человек делится своими переживаниями, нужно выслушать его и не обесценивать чувства. При подтвержденной панической атаке важно начать лечение у психотерапевта, подчеркнула психолог.

Ширикинова отметила, что приступ чаще всего распознается из-за иррационального страха за свою жизнь. Среди физических проявлений выделяют учащение сердцебиения, нарушение ритма дыхания, повышенное потоотделение, изменение температуры тела, бледность или красноту кожи, сужение или расширение зрачков. Пациент может испытывать скованность в движениях или, наоборот, не может усидеть на одном месте.

Панические атаки опасны тем, что влияют на психику и на здоровье, предупредила специалист. По словам психолога, приступы могут навредить сердечно-сосудистой системе, особенно в пожилом возрасте или при наличии хронических заболеваний.

После каждого скачка гормонов на восстановление гомеостаза и тем более иммунитета уходит минимум две недели. Таким образом, чем больше переживаний, психоэмоциональной нагрузки, тем больший урон мы наносим своей психике, — заключила Ширикинова.