Что подарить подруге на день рождения

День рождения подруги — важный праздник, когда хочется продемонстрировать свою любовь и благодарность. Лучший способ подарить близкому человеку приятные эмоции — сделать яркий и запоминающийся презент. Однако иногда сложно придумать идею, которая гарантированно попадет в точку.

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Специально для такого случая «Лента.ру» собрала список советов по выбору подарка лучшей подруге, а также побеседовала с психологом, чтобы выяснить, почему подарок-впечатление нужно покупать с большой осторожностью.

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Как правильно выбрать подарок на день рождения подруги?

Психолог и транзактный аналитик Ксения Тимохина объясняет, что при выборе подарка для подруги важно ориентироваться не на свои желания, а в первую очередь на ее интересы.

«В такой момент подруга будет чувствовать себя принятой и понятой — правильный подарок покажет, что ее чувства и интересы важны, что сама она важна как личность», — объясняет эксперт.

Через подарок мы можем донести до другого человека: «Я тебя вижу, я тебя принимаю, я хочу сделать это для тебя»

Психолог обращает внимание на то, что подарок не должен быть так называемой проекцией — то есть не должен отражать желания дарителя.

«Если я хочу, например, новую кастрюлю и дарю подруге кастрюлю — это будет подарок про меня, а не про нее», — объясняет Тимохина.

В такой момент близкий человек может почувствовать себя ненужным, уверена специалистка.

Чтобы выбрать идеальный подарок на день рождения, нужно вспомнить о том, что на самом деле ближе подруге. Кто-то любит практичные подарки — и здесь действительно будет уместна кастрюля, кто-то предпочитает сюрпризы и будет рад неожиданной вечеринке в свою честь, а кто-то больше захочет принять деньги.

Что подарить подруге, которая хочет отдохнуть?

Такие подарки лучше всего подарить женщине, которая постоянно чем-то занята — из-за напряженного графика ей может не хватать времени на себя.

Топ-10 идей подарков, которые помогут расслабиться

1. Сертификат на спа-процедуры. Подарите подруге возможность насладиться расслабляющими процедурами в спа-салоне, где она сможет полноценно отдохнуть. Если боитесь не угадать с конкретной процедурой, которая придется по душе близкому человеку, выберите сертификат на определенную сумму — так подруга сможет самостоятельно выбрать удобное время посещения и подходящий набор процедур.

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Какие процедуры помогут расслабиться? различные виды массажа лица и тела;

обертывания;

ароматерапия;

пилинг;

банные процедуры (поход в сауну, хаммам или классическую баню);

расслабляющие ванны с гидромассажем.

2. Набор для ванны. Подарите подруге наборы с ароматическими маслами, гелями для душа, солями или пузырьками для создания расслабляющей атмосферы во время принятия ванны. Это поможет ей расслабиться не выходя из дома и отдохнуть после напряженного рабочего дня. Отличным подарком станет и мыло ручной работы.

3. Ароматерапия. Хорошим презентом станет набор эфирных масел, аромалампа или диффузор. С их помощью подруга сможет создать в доме умиротворяющую атмосферу. Выбирайте не слишком интенсивные ароматы и заранее уточните, нет ли у именинницы непереносимости каких-то конкретных запахов.

4. Уютные предметы. Мягкий плед, комфортные тапочки с подогревом, шелковая маска для сна, удобное нижнее белье или домашняя одежда из натуральных материалов — это не только полезные и красивые подарки, которыми подруга будет пользоваться каждый день, но и прекрасное напоминание о вашей дружбе.

5. Музыкальная подборка. Составьте специальный плейлист, который поможет подруге отдохнуть и разгрузиться. В подборку можно включить ее любимые песни, звуки природы или просто спокойные мелодии — главное, чтобы во время прослушивания плейлиста можно было расслабиться и ни о чем не думать.

Запишите персонализированную подборку на CD-диск или виниловую пластинку — так подарок обретет материальную форму и станет памятным элементом декора.

6. Чайные наборы. Подарите ей коллекцию чаев с необычными вкусами, симпатичный чайник или набор красивых чашек.

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7. Книги для релаксации и саморазвития. В качестве подарка можно выбрать книги о релаксации, медитации, йоге или саморазвитии. Они помогут близкому человеку научиться расслабляться, находить гармонию с собой и окружающим миром.

Какие книги про отдых подарить подруге на день рождения?

«Wabi Sabi. Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире», Бет Кемптон;

«Искусство счастливых воспоминаний», Майк Викинг;

«Год в Провансе», Питер Мейл;

«Революция сна», Арианна Хаффингтон;

«Без суеты», Карл Оноре;

«Искусство отдыха», Клодия Хэммонд.

8. Поход в «комнату ярости». Такой подарок отлично подойдет для подруги, которой срочно нужно выплеснуть негативные эмоции. «Комната ярости» — специально оборудованное место, где можно ломать предметы с помощью кувалды. Поход в такое место поможет уставшей девушке выпустить пар и отдохнуть — а еще это яркое воспоминание и возможность весело провести время вместе.

9. Наборы для спа-процедур. Маски для лица, скрабы, увлажняющие средства и другие продукты для ухода за кожей станут отличным подарком на день рождения. С помощью таких презентов подруга сможет самостоятельно создать настоящий спа-салон в домашних условиях — это отличный способ перезагрузиться после тяжелого дня.

10. Поход на йогу или медитацию. Подарите подруге сертификат на занятия йогой или медитацией. Это поможет ей расслабиться, укрепить свое тело и настроиться на позитивную волну, а может быть, и станет ее любимым хобби.

Что подарить подруге, которая любит практичные подарки?

Отличная идея для подарка подруге на день рождения — то, чем она точно будет пользоваться в повседневной жизни. Такие подарки могут, например, облегчить быт или пригодиться в других ежедневных делах.

Топ-10 практичных подарков на день рождения подруги

1. Аксессуары для путешествий. Подарите надежный рюкзак, красивый прочный чемодан или органайзер, в котором будет удобно перевозить вещи. Хорошим подарком станет и надувная подушка, которая поможет с комфортом спать во время долгих поездок, маска для сна в самолете, а также термос или термокружка для долгих прогулок.

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2. Пауэрбанк. Портативная зарядка — незаменимый подарок для девушек, которые хотят постоянно оставаться на связи.

Отличным практичным подарком станут и другие аксессуары для мобильного — зарядки, наушники, чехлы для телефона с интересным дизайном и защитные стекла.

3. Кухонная утварь. Подруге, которая любит готовить, можно подарить полезные на кухне приборы, посуду для готовки и сервировки стола.

Что подарить подруге, которая любит готовить? кухонные весы;

мультиварку;

антипригарную сковородку или набор разных сковород;

блендер;

кофемашину;

тостер;

набор для чаепития;

красивые столовые приборы.

4. Беспроводные наушники. Этот подарок подойдет для девушек, которые ведут активный образ жизни и которым важно всегда оставаться на связи. В беспроводных наушниках удобно заниматься спортом, гулять в одиночестве и разговаривать по телефону во время какого-то занятия.

5. Электронная книга. Если подруга любит читать, электронная книга станет прекрасным подарком для нее. Эти устройства легкие, компактные и позволяют скачивать большое количество произведений. Например, в памяти объемом 4 гигабайта можно хранить около 3000 книг. Покупая электронную книгу в подарок, можно заранее скачать несколько любимых произведений, которые порадуют близкого человека.

6. Фитнес-трекер. Если подруга активно занимается спортом или следит за своим здоровьем, подарите ей фитнес-трекер — он поможет отслеживать физическую активность, сон, пульс и многое другое. Хорошим подарком также станет коврик для йоги или набор гантелей для занятий в домашних условиях.

7. Фотоаппарат или экшен-камера. Если подруга увлекается фотографией, подарите ей качественную фотокамеру или экшен-камеру, которая позволит запечатлеть важные моменты и приключения.

8. Умные устройства для дома. Этот практичный подарок поможет облегчить повседневные домашние дела — умные выключатели могут дистанционно включить свет, а умные чайники — самостоятельно вскипятить воду. Если подруга интересуется современными технологиями, подарите гаджет для дома — например, колонку со встроенным голосовым помощником.

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9. Музыкальная колонка. Такой подарок подойдет для девушки, которая любит слушать музыку или смотреть фильмы. Выберите небольшую колонку с емким аккумулятором — ее можно будет взять с собой в поездку или на пикник на природе.

10. Робот-пылесос. Если именинница не любит заниматься уборкой, робот-пылесос поможет ей сэкономить время и силы. Чтобы подруга смогла быстро привести в порядок любимую одежду, подарите ей машинку для удаления катышков.

При выборе практичных подарков обязательно учитывайте интересы, потребности и предпочтения подруги. Убедитесь, что выбранное устройство соответствует ее стилю жизни и будет использоваться, а не пылиться в шкафу.

Что подарить творческой подруге на день рождения?

Если подруга увлекается творчеством, стоит подарить ей то, что поможет развить таланты или просто поддержит ее хобби.

Топ-10 подарков на день рождения подруги, которая любит творчество

1. Художественные материалы. Подарите наборы красок, кистей, художественных маркеров, мелков, карандашей или других материалов, которые она использует в своем творчестве. Учтите, что, если подруга занимается живописью или графикой профессионально, ей потребуются соответствующие краски. Купить их можно в магазине для художников.

2. Скетчбук, или альбом для рисования. Качественный скетчбук, или альбом для рисования, станет прекрасным подарком для творческой подруги. Она сможет использовать его для создания зарисовок, заметок и сохранения своих идей. При выборе скетчбука обратите внимание на дизайн обложки — пусть подарок будет не только полезным, но и красивым.

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3. Набор для скрапбукинга. Эта идея подойдет для девушки, которая увлекается скрапбукингом, — подарите ей комплект с различными бумагами, стикерами, лентами и другими декоративными элементами. Их можно использовать для оформления памятных альбомов или отдельных поделок.

4. Мастер-класс или творческий курс. Подарите подруге возможность развивать свои творческие навыки. Это могут быть занятия по рисованию, фотографии, керамике, шитью или мозаике — при выборе подарка ориентироваться стоит на хобби именинницы. Чтобы порадовать близкого человека, можно отправиться на творческий мастер-класс вместе.

5. Оборудование или инструменты. Если подруга занимается конкретным видом творчества, подарите ей инструменты или оборудование, которые позволят расширить свои возможности. Например, это может быть мольберт для живописи, гравировальная машинка, швейная машинка, пленка для фотоаппарата или другие специализированные инструменты.

6. Книги и журналы. Подарите вдохновение и новые идеи с помощью книг и журналов по искусству. Можете выбрать издания с инструкциями, историями успешных художников, музыкантов или режиссеров, техниками или мотивационными материалами.

8. Посещение художественной выставки. Устройте незабываемую экскурсию в музей или на художественную выставку в качестве подарка. Это даст подруге возможность вдохновиться произведениями искусства, узнать больше о разных стилях и направлениях, а также получить новые совместные впечатления.

9. Поход в театр или кино. Сводите подругу на необычный спектакль или фильм, чтобы провести время вместе и получить порцию вдохновения. Некоторые кинотеатры устраивают так называемые ретроспективы — показывают на большом экране классические произведения кинематографа.

10. Персонализированные творческие подарки. Сделайте подарок для подруги уникальным — закажите кастомизированный холст с ее работой или фотографией или уникальную гравировку на музыкальном инструменте. Так вы покажете, что цените ее творчество и поддерживаете во всех начинаниях.

Что подарить подруге, которая любит уход за собой?

Получить в подарок качественную косметику всегда приятно, ведь это как минимум экономит несколько тысяч рублей в месячном бюджете. Если знаете, какой косметикой пользуется подруга или какой у нее тип кожи, можно подобрать ей на день рождения приятные уходовые или декоративные средства.

Топ-10 подарков для подруги, которая следит за собой

1. Подарочный сертификат в салон красоты. Подарите имениннице сертификат на процедуры в салоне красоты: маникюр, педикюр, услуги парикмахера или визажиста позволят ей насладиться профессиональным уходом и расслабиться.

2. Косметические наборы. Порадуйте подругу качественной косметикой или подарите сертификат, чтобы она сама смогла выбрать подходящие продукты. Отличным подарком станет уходовая косметика, парфюмированные кремы для рук, тела и лица, а также кисти для макияжа.

3. Парфюмерия. Подарите подруге любимый аромат или новый парфюм, который она хотела попробовать. Учтите ее предпочтения и выберите запах, который подчеркнет именно ее индивидуальность. Ориентироваться на собственный вкус в этом вопросе рискованно.

4. Зеркало с подсветкой — хороший подарок для девушки, которая много времени уделяет макияжу.

5. Подписка на косметическую доставку. Подарите близкому человеку подписку на сервис доставки косметики, который будет регулярно присылать новые продукты и образцы из мира красоты. Это позволит экспериментировать с новыми средствами и быть в курсе всех трендов.

6. Стильные аксессуары. Отличным презентом на день рождения станут модные аксессуары, которые дополнят образ именинницы. Но здесь легко прогадать, поэтому при выборе такого подарка старайтесь ориентироваться на предпочтения подруги.

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Какие аксессуары подарить подруге на день рождения?

солнцезащитные очки;

бижутерию;

шейные платки;

набор резинок или невидимок;

кошелек;

дамскую сумочку;

красивое нижнее белье;

зонт;

необычный головной убор;

носки со смешными надписями.

7. Шопинг с сопровождением. Подарите подруге, которая любит красивую одежду, услугу личного шопинг-консультанта — он поможет ей выбрать стильные и модные вещи, соответствующие ее фигуре и предпочтениям. Стилист также сможет дать советы и подсказать, как выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

8. Фотосессия. Хорошим подарком станет профессиональная фотосессия. Ее можно провести на улице или арендовать специальную студию. В качестве дополнительного сюрприза можно оплатить работу стилиста и визажиста — так подруга на фотосессии будет шикарно выглядеть и ей не придется самой ломать голову, подбирая модный образ.

9. Органайзер для косметики. Подарите подруге стильный органайзер для хранения и косметики. Это поможет ей поддерживать порядок в своей коллекции и легко находить нужные продукты.

10. Урок макияжа. Если именинница любит краситься, можно подарить ей занятие с профессиональным визажистом — специалист покажет, как правильно пользоваться косметикой и научит делать интересный макияж.

Какие подарки-впечатления подарить подруге на день рождения?

Один из лучших презентов, который можно сделать подруге на день рождения, — яркие эмоции. Воспоминания о совместном походе, полете на воздушном шаре, концерте или поездке на яхте останутся в памяти и будут напоминать о приятном празднике.

Топ-10 идей подарков-впечатлений на день рождения подруги

1. Вечеринка-сюрприз. Организуйте секретную вечеринку. Чтобы мероприятие было по-настоящему запоминающимся, можно сделать праздник тематическим. Посвятите вечеринку тому, что нравится подруге, включите ее любимую музыку и закажите ее любимую еду.

2. Поход в аквапарк или парк аттракционов. Эта идея не только поднимет настроение, но и позволит получить адреналин. В холодное время года можно пригласить именинницу на каток.

3. Билеты на концерт. Подарите подруге билеты на шоу, музыкальный концерт или театральное представление ее любимого исполнителя или коллектива. Это позволит ей насладиться живым выступлением и провести вечер в приятной атмосфере.

4. Уикенд-путешествие. Организуйте для близкого человека путешествие выходного дня в интересное место, которое она всегда хотела посетить. Это позволит отдохнуть, исследовать новые места и обзавестись яркими воспоминаниями.

Можно подарить подруге путешествие в место, которое связано с вашим общим прошлым, — например, в родной город. Это не только подарит новые впечатления, но и станет прекрасным напоминанием о совместном жизненном пути.

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5. Кулинарный мастер-класс — хороший подарок для подруги, которая любит готовить. Для кулинарного мастер-класса необязательно обращаться к профессиональному повару — попробуйте найти интересные видеорецепты и повторить их в домашних условиях.

6. Прыжок с парашютом или банджи-джампинг. Этот подарок подойдет подруге, которая любит экстрим. В процессе свободного падения она испытает целый спектр эмоций и получит заряд адреналина.

Куда еще пригласить подругу, которая любит экстрим?

скалодром;

аэротруба;

картинг;

сплав по горной реке.

8. Квест, в процессе которого нужно решать головоломки и выполнять задания, чтобы, например, найти выход из запертой комнаты. В зависимости от интересов подруги можно выбрать тематику квеста: поохотиться за призраками, спасти мир от катастрофы или почувствовать себя Шерлоком Холмсом. А если она любит яркие эмоции, то можно выбрать испытание с живыми актерами, которые будут пугать всю компанию во время игры.

9. Трогательный фотоальбом или видео. Соберите совместные фотографии и оформите их в виде красивого фотоальбома. Такой подарок поможет продемонстрировать любовь к подруге и точно подарит приятные эмоции.

Чтобы порадовать подругу в день рождения, можно смонтировать милое видео с кадрами из совместных поездок, детских фотографий и просто смешных моментов.

10. Экскурсия. Организуйте экскурсию в необычное место, в котором хотела побывать именинница. Это может быть загородная поездка, прогулка по ночному городу или посещение необычных мест — например, видовой площадки.

Психолог и транзактный аналитик Ксения Тимохина советует быть осторожным при выборе подарка-впечатления — специалистка уверена, что кому-то такие подарки принесут удовольствие, а кому-то — сильнейший стресс.

Нужно понимать, человек более экстравертный или интровертный. То есть хочет ли он разделить подарок либо же он больше «про себя» и хочет какого-то уединения.

Выбирая подарок на день рождения подруги, учитывайте ее характер и сферу интересов. Не забывайте, что не всем людям нравится одно и то же — для кого-то прыжок с парашютом станет ярким впечатлением, а кого-то сильно напугает. Даже мягкие игрушки могут быть кому-то не по вкусу.