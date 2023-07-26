Почему нельзя следить за жизнью экс-возлюбленных

Мозг воспринимает общение с бывшими как продолжение романа, изматывая психику, так как это дает ложную надежду на возобновление отношений. Это изматывает психику, это не дает приятных эмоций и радостных переживаний. Это как повесить на себя повинность или обязанность. В таком состоянии, скорее всего, с кем-то знакомиться человек не будет, — отметила Алексеева.