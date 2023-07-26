Любой человек может случайно обидеть или задеть нас своими словами или действиями.

Но есть большая разница между теми, кто делает это нечаянно, и теми, кто использует обидные слова целенаправленно, чтобы манипулировать.

Человек, который обидел вас неумышленно, поймет свою ошибку и извинится. Он не будет оправдываться или обвинять вас в ответ. Манипулятор же никогда не признает свою вину. Вместо этого он найдет способ вывернуть ситуацию так, чтобы вы чувствовали себя виноватыми.

Вот несколько признаков, по которым можно отличить неумышленную грубость от манипуляции:

Человек, который искренне сожалеет о своих словах, принесет вам извинения и постарается загладить свою вину. Манипулятор же никогда не извинится по-настоящему. Тот, кто обидел вас нечаянно, не будет повторять это снова и снова. А манипулятор продолжит использовать похожие приемы. Человек, неосторожно высказавшийся, признает, что его слова задели вас. Манипулятор же переложит вину на вас, обвинив в излишней чувствительности или недопонимании. Тот, кто действительно раскаивается, постарается исправить ситуацию. Манипулятор просто перейдет к следующему приему, чтобы достичь своих целей.

Об этом рассказала рассказала в своем видео психолог Анастасия Кулькова.