Совет психолога: как справляться со злостью

Люди привыкли делить эмоции на хорошие, которые можно испытывать, и плохие, которые не одобряются обществом и за которые нам стыдно. Злость относится как раз-таки ко второму типу — "животным" проявлениям. Но на самом деле злиться не только нормально, но и даже полезно.

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Что это за эмоция и что делать, чтобы справиться с очень сильным приступом злости? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Злость, как и любые другие эмоций, сигнализирует нам о чем-то. Например, о том, что вам кажется, что с вами поступают несправедливо, ваши границы нарушили и вам надо защититься. Многие люди привыкли сдерживать агрессию. Но злость никуда не денется, поэтому так лучше не делать. Если мы не проявляем злость, может возникнуть аутоагрессия, когда эмоции перенаправляются на себя, или пассивная агрессия. Это может сильно испортить человеку жизнь. Поэтому необходимо учиться злиться и делать это экологично, что не навредить ни себе, ни окружающим.

"Вспышки гнева и агрессии, импульсивность и раздражительность характерны для многих людей. Наверное, в вашем окружении есть те, кто загорается, как спичка, а потом также быстро остывает и успокаивается. Но если такие вспышки становятся постоянными, они могут мешать человеку и его близким.

Самое важное - понять, что гнев - это эмоция, и принять ее. Злость и гнев могут быть полезными, если требуется отстаивание личных границ и защита от нападок", — рассказала врач-психотерапевт Наталья Степанова.

Что делать со злостью?

Первое, что можно сделать, — это озвучить свои эмоции. Скажите вслух, что вы злитесь. Часто этого бывает достаточно, чтобы понять, что происходит и снизить градус эмоции.

Попробуйте проанализировать, почему вы на самом деле злитесь, не прячутся ли за злостью какие-то другие эмоции, например, страх или стыд.

Спросите себя, что именно вы хотите для себя в этот момент? Например, чтобы человек перед вами извинился за свой поступок, перестал нарушать ваши границы и так далее.

Скажите о своих желаниях собеседнику, который вызвал у вас злость. Только не кричите и не обвиняйте. Попробуйте спокойно сказать о своих чувствах и о том, что для вас значат поступки человека.

Если приступ злости очень сильный, и вы чувствуете, что не можете его выдержать, психотерапевт Наталья Степанова предложила обратиться к двум простым способам.

Техника "СТОП"

Она выполняется по первым буквам:

С - Стойте. Не реагируйте на раздражители и замрите.

Т - Только шаг назад. Сделайте глубокий вдох-выдох, чтобы справиться с приступом и не поддаваться эмоциям.

О - Осмотритесь. Понаблюдайте со стороны за происходящим. Разложите по полочкам свои чувства и ощущения. Сосредоточьтесь на том, что делаете вы и что делают другие.

П - Попытайтесь действовать осознанно. Дайте оценку своим действиям и чувствам. Сконцентрируйтесь на целях. Подумайте, к чему вы стремитесь, какие ваши действия могут улучшить или ухудшить ситуацию.

Холодная вода

Если и это не помогает, психотерапевт посоветовала погрузить лицо в таз с холодной водой и задержите дыхание. Так вы спровоцируете "нырятельный" рефлекс, в результате чего сосуды сузятся, сердце будет биться реже, а кровоток перераспределится. Это может помочь отрегулировать сильные эмоции и остановить импульс к совершению опасных или нежелательных действий.