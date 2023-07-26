Как перестать заедать стресс — 4 совета психолога

Психолог Назоева посоветовала научиться принимать свои эмоции, чтобы не заедать их. Еда иногда играет важную роль в снижении стресса, помогая нам успокоиться и отвлечься. И это нормально, испытывать удовольствие от вкусной еды. Но любовь к вкусностям перерастёт в тревожные звоночки, если еда становится единственной вещью, от которой вы испытываете настоящее удовольствие или успокаиваетесь в неприятной ситуации. Тут уже стоит пересмотреть свою культуру питания.

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Психолог Светлана Назоева пояснила в разговоре с Life.ru, что эмоциональное переедание — это использование пищи для улучшения самочувствия, удовлетворения эмоциональных, а не физических потребностей. Потому порой это компульсивный приём пищи, даже когда мы не чувствуем голод или даже поели совсем недавно.

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Со временем эти эмоциональные угощения могут обернуться лишними килограммами и настоящей пищевой зависимостью, когда без дозы вкусняшки ничего не радует. Поэтому стоит пересмотреть своё поведение и попробовать последовать четырём советам, чтобы не стать заложником быстрых углеводов.

1. Определите эмоциональные триггеры еды

Чаще всего питание на эмоциях связано с неприятными эпизодами в жизни, где присутствуют стресс, страх, гнев, бессилие, одиночество, пустота.

Заедание эмоций тянется ещё из детства, когда за хорошие оценки вам покупали сладости, а за плохие, наоборот, отбирали. Бывает так, что мы едим от нечего делать или за компанию. Всё это — триггеры эмоционального переедания.

2. Найдите другие способы подпитывать чувства

Если вам одиноко, пообщайтесь с тем, кто вас выслушает, погуляйте с питомцем (или просто в наушниках), посмотрите дома фильм или найдите хобби.

Если вы нервничаете, сделайте простую зарядку. Физическая активность нормализует уровень гормона стресса в организме. А если вы устали, сделайте себе чашку горячего чая, примите ванну, зажгите ароматические свечи, а ещё лучше ложитесь спать пораньше. В общем, можно найти много полезных и приятных занятий, которые разгрузят ваш мозг от негатива, не прибегая к лишним калориям.

3. Ограничьте доступ к «эмоциональной» еде

Назоева посоветовала не держать дома вкусняшки, которые так и тянет хомячить, когда грустно или скучно. И тогда каждый раз, когда захочется съесть конфету, ещё придётся идти за ней в магазин. И тут, как ни странно, благодаря лени вы спасаетесь от переедания.

4. Научитесь принимать свои чувства, даже плохие

Психолог посоветовала позволить себе испытывать любые эмоции, если они переполняют вас. Дело в том, что так вы быстрее избавитесь от негатива, если не будете его заедать. Даже самые болезненные и тяжёлые чувства утихают относительно быстро, если их выплеснуть — иногда достаточно 7–10 минут, чтобы пережить эмоцию.

«Спрашивайте себя, почему вы нервничаете, чего вы боитесь, почему одиночество так тяготит вас. Найдите причину своей эмоции и подумайте о том, как можно исправить ситуацию», — отметила эксперт.

Против негативных эмоций можно использовать мышечное расслабление и глубокое спокойное дыхание.

3 фактора, тормозящие похудение

Бывает так, что вы не страдаете от заседания стресса, но худеть всё равно не получается. Поэтому тут стоит уже искать конкретные причины в организме. Например, мешать похудению могут проблемы с щитовидной железой.

В первую очередь, по словам диетолога Елены Соломатиной, вес растёт из-за гипотиреоза — это состояние, при котором снижается активность щитовидки и она уже не может вырабатывать гормоны в нужном количестве.

Также лишние килограммы могут не уходить из-за дисбактериоза — нарушения микрофлоры кишечника. В таких обстоятельствах меняется механизм всасывания пищи: патогенная флора несколько раз перерабатывает отходы в кишечнике, после этого калорийность съеденного становится больше.