Как все успеть и не сойти с ума

На плечах иной мамы словно есть тяжесть всего мира, но сравнивать её с Аполлоном глупо — он всего лишь земную твердь держит, а мама в это время ещё успевает решать домашку с ребёнком и протирать пол одной ногой. О силе и стойкости русских женщин ходят легенды, но такие подвиги очень не полезны для самих мам.

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В чём суть проблемы

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Многие женщины, особенно работающие мамы, причём не важно — молодые или уже не очень, постоянно вынуждены взваливать на себя все проблемы мира. Нужно всё успеть по хозяйству, подготовить всех и собрать в школу или на работу, собраться самой, а потом ещё и на работе сиять как звезда. Но в таком темпе можно продержаться некоторое время, особенно если полон сил, но бежать такой марафон долго просто невозможно. Об этом и говорит психолог Наталья Наумова.

Почему «один в поле воин» — плохо

Если всё взвалить на себя, можно ощутить себя жертвой обстоятельств, которой все должны, особенно дети. В итоге так можно и отношения с детьми испортить, и себе психоэмоциональное состояние ухудшить. Потому что с одной стороны семью любишь, а с другой — на неё раздражаешься, а потом ругаешь себя за плохие эмоции. И этот шквал негатива будет накатывать, когда мама (и она же жена) найдёт для себя редкую минутку отдыха. Страдает и физическое состояние, мало того, что накапливается переутомление, так ещё и срабатывает психосоматика — отдала ребёнка бабушке на вечерок и тут же заболела.

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Нужно стараться настраивать себя на позитив.

Не забывать есть и питаться сбалансированно.

Впихнуть физические нагрузки.

Не забывать про сон, ничего не должно быть важнее.

Делать себе приятные подарки, пусть не материальные, а эмоциональные.

Всё успею, всё смогу

При грамотном планировании дня можно уместить в него множество дел, именно так и нужно сделать.

Но при этом не забыть включить в распорядок обед, сон, отдых и время с семьёй.

Мысли о том, что ничего не успеваете и ничего не сделали, гоните прочь. Переделать все дела на свете невозможно, особенно в одиночку и за один день. Оглянитесь назад и подумайте, сколько вы провернули с утра. Окажется — что тысячу и одно дело.

Если советы из пункта выше не помогают — вполне нормально обратиться к психологу за помощью. Здоровье — в том числе ментальное — очень важно.

Если дела не заканчиваются даже при хорошем тайм-менеджменте — значит, кое-кто взял на себя слишком много. Начните делегировать обязанности — попросите детей, мужа, родителей, родственников или коллег (с работой). Для дома можно прикупить интересных гаджетов — посуду помоет посудомойка, уборкой займётся робот-пылесос. Тут экономить не нужно.

Опасная многозадачность