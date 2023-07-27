Психолог объяснил причину желания радикально изменить жизнь после 35 лет

Психолог Орлов: жажда перемен после 35 лет обусловлена осознанием скоротечности времени

© Unsplash.com

Жажда радикальных перемен после 35 лет может быть обусловлена осознанием скоротечности времени и размышлениями о верности выбранного пути, полагает психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Видео дня

Психолог объяснил, что к этому возрасту люди успевают накопить достаточный опыт и «укорениться» во многих сферах жизни. Из-за этого они начинают задаваться вопросами о смысле своего существования и задумываться, действительно ли им удалось достичь того, о чем они мечтали.

Еще одной причиной желания радикально изменить жизнь Орлов назвал осознание ограниченности отмеренного ему времени.

Примерно к 35 годам мы понимаем, что время неумолимо идет вперед, и мы больше не можем позволить себе откладывать свои мечты и желания на потом. Мы осознаем, что нужно действовать здесь и сейчас, чтобы достичь того, чего хочется, и создать жизнь, наполненную смыслами

Также, по мнению психолога, способствовать желанию радикальных перемен может обретение уверенности в себе и своих силах. К этому возрасту человек уже знает, чего достоин и чего еще может достичь. Это позволяет ему осмыслить свои скрытые таланты и страсти, которые ранее могли оставаться нераскрытыми. В результате человек начинает стремиться к самореализации и искать способы применить свои навыки и потенциал в новых сферах жизни. Это может быть связано с карьерным ростом, развитием творческих увлечений или поиском приключений.

На этом этапе жизни человек, скорее всего, уже достиг определенной стабильности в жизни. У него есть устоявшаяся карьера, стабильные отношения и сформированный круг общения. Это дает ему основу и безопасность, которые позволят рискнуть и сделать шаг в неизведанное. Он чувствует, что у него есть ресурсы и поддержка, необходимые для того, чтобы справиться с любыми вызовами