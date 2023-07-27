10 глупых ошибок, которые совершают все без исключения

Никто не застрахован от ошибок, но хождение по одним и тем же граблям сложно назвать умным поступком.

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Ниже — 10 стереотипных случаев, в которых ошибки легко можно избежать, если подойти к ситуации с холодным расчетом.

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«Чтение» мыслей

Большинство людей по умолчанию уверены в своей суперспособности достоверно знать, кто что думает и почему совершает те или иные поступки. Будет справедливым отметить, что проницательность — полезное качество, но все предположения касательно других людей — не что иное, как догадки. Почаще вспоминайте о том, что не умеете читать мысли. Не стесняйтесь напрямую спрашивать собеседника о его намерениях. И не думайте, что вас все понимают с полуслова, — потрудитесь убедиться, что ваши слова интерпретируют верно.

Потеря хладнокровия

Наверняка вам хотя бы раз в жизни в голову лезли дурные мысли. Близкий человек не берет трубку в течение 10 минут, и вот уже вы в красках представляете аварию — вдруг с ним произошло нечто страшное? Трагедии случаются, но не каждый раз, когда кто-то ставит телефон на беззвучный режим. Когда эмоции выходят из-под контроля, на помощь приходит логика.

Любовь к сравнениям

Общество так или иначе подталкивает нас к бесконечному соревнованию: большинству хочется быть красивее, успешнее и на шаг опережать других во всем. Культ потребления в наши дни прививает не только реклама, но и соцсети, которые наводняют картины красивой жизни 24/7. Любите сравнивать себя с другими? Не отказывайте себе в таком удовольствии, но будьте объективны и чаще обращайте внимание на сравнения в вашу пользу.

Надежда на былые достижения

Известность и статус открывают новые возможности, но однажды заслуженные преференции не гарантируют особого отношения на всю жизнь. Одно дело — быть первым человеком, полетевшим в космос, и совсем другое — гордиться наградой с профильной выставки, что проходила 10 лет назад. Формальные достижения прошлого ничего не стоят, если вы не поддерживаете свою компетентность сегодня. Новые достижения требуют усилий.

Доверие к критикам

Негатив задевает людей куда больше позитива. Если делать комплимент не всегда уместно, жалобу, которая кажется справедливой, сложно удержать в себе. Так что на каждое гневное высказывание в вашу сторону всегда есть с десяток молчаливых одобрений. Помните об этом, прежде чем печалиться из-за критики в свой адрес. В конструктивных замечаниях нужно видеть возможность для роста, а предвзятые — игнорировать. Не следует принимать на веру беспричинные выпадки хейтеров.

Перфекционизм

Пора признать: стремление к недостижимому идеалу способно принести только нулевой результат. Не путайте желание совершенствоваться с завышенными требованиями к себе. В бизнесе существует понятие минимально работоспособного прототипа: например, если вы изобрели некое устройство, ваша задача — сделать его рабочим минимальными средствами, чтобы узнать, насколько оно будет востребовано. А не потратить миллионы на идеальный и никому не нужный агрегат.

Необоснованные предположения

Риски преследуют нас повсюду и останутся с нами, даже если запереться в бункере со стенами из пуховых перин. А что, если у вас появиться аллергия на перья? Или клаустрофобия. Разумные опасения имеют право на существование и обеспечивают вам максимальную безопасность, например, когда вы решаете, срезать дорогу до места назначения через темный переулок или выбрать длинный, но освещенный путь. Расценивать как реальную угрозу тревоги о событиях, вероятность которых близка к нулю, попросту глупо: потенциал, который можно потратить на реальные проблемы, съедают призрачные страхи.

Склонность принимать все на свой счет

Если вы давно не маленький ребенок, пора уже признать, что мир не крутится вокруг вас. И более того, это даже хорошо! Вы не виноваты в том, что полил дождь, коллега не выспался, а платеж не дошел до банка. Нужно разделять зону вашей реальной ответственности и проблемы, которые вам абсолютно неподвластны. Иначе вас ждут сплошные разочарования, ведь в мире регулярно происходит что-то плохое (наравне с позитивным).

Самоограничения без причины

Нередко ограничивать себя без повода любят идеалисты из пункта выше, но такое поведение может быть свойственно не только стремящимся к совершенству во всем. Все часто поступают определенным образом, только потому что так «надо». Но каждый раз, когда вы чувствуете, будто кому-то что-то должны, постарайтесь решить, что и кому именно. Например, вернуть займ друзьям действительно надо, вы же не хотите испортить отношения. А вот работать с 9 до 18, потому что так «надо», не обязательно, если вам хватает денег с подработки по выходным.

Поиск препятствий, а не возможностей