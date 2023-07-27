Способы расслабления, которые стоит освоить каждому

Быстрый темп жизни, огромное количество задач, работы и дел практически ежедневно заставляют нас испытывать стресс и тревогу. Но важно вовремя остановиться и дать себе передышку. Коуч и предприниматель Мария Денисова рассказала «Рамблеру», какие способы расслабления нужно освоить каждому.

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Как понять, что организм и психика устали

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Энергия — двигатель жизни. Она как топливо для машины помогает двигаться вперед, сворачивать горы и добиваться поставленных целей. За ней также важно внимательно следить и вовремя восполнять.

Для этого нужно постоянно вести с собой диалог и быть в контакте, задавая вопросы и давая честные ответы, чтобы распознать тревожные маркеры.

К ним относятся:

Хронический недосып, который остается даже после ночи глубокого сна, состояние «только встала - уже устала»;

Низкий уровень дофамина, когда не радуют даже очевидно позитивные вещи, например, такие, как поступление денег на карту;

Состояние «ничего не хочу», когда не вдохновляют даже мысли о путешествии или встрече с друзьями.

Если вам знакомы эти состояния, то пора сбавить обороты и дать себе возможность восполнить уровень энергии.

Как научиться расслабляться с пользой для здоровья

Причины отсутствия энергии могут быть разные:

переработали;

испытали стресс;

получили заряд негативных эмоций.

Продолжать действовать на максимальных оборотах в таком состоянии не просто бесполезно, но даже опасно. Лучше играть на опережение, применяя техники снятия избыточного стресса и напряжения. В идеале иметь свой персональный список источников энергии, который подходит именно вам. Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Они должны быть:

быстрыми;

доступными;

недорогими.

Тогда вы сможете сразу прибегать к этим пунктам, если почувствуете истощение.

Качественный сон

Самое важное – наладить качественный сон. Обязательно запланируйте его в своем графике. Не ждите идеального момента, когда вырастут дети или закончится аврал на работе. Никогда не будет подходящего времени. Сон является основополагающей вещью, хотя многие недооценивают его важность. Когда мы спим, вырабатываются гормоны, которые никаким другим образом получить невозможно. Они помогают сохранять высокий уровень энергии и молодость.

Физическая активность

Помимо этого, важно заниматься спортом. Все мы иногда ленимся, и это нормально. Но физическая активность – важный способ восстановления энергии в организме. Главное, чтобы она подходила именно вам.

Тренды на фитнес постоянно меняются. То модно ходить на танцы, то бегать, то играть в теннис, то заниматься бодифлексом. Но когда мы следуем моде или чужим рекомендациям в выборе физической активности, то быстро бросаем. Отсюда у людей уверенность в том, что спорт вообще не для них.

Огромное количество моих клиентов купили годовые абонементы в фитнес клубы и ни разу туда не сходили. Почему? Потому что это навязано извне. Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Музыка

Кроме того, восстановить энергию в организме помогает музыка. Вы можете заякорить свое классное настроение, свои достижения на определенные мелодии, которые вас воодушевляют.

Подготовьте себе целый плейлист из таких песен. И когда в следующий раз вдруг почувствуете стресс, грусть, тревогу, включите его. Ваша память достанет из глубин те воспоминания, которые были вовремя прослушивания этих мелодий. Вы увидите, как стресс и тревога начнут отступать, а сердце начнет радоваться и вдохновляться.

Этот же совет прекрасно работает с фильмами, на которые вы также можете заякорить свое хорошее настроение, «расслабление души». Думаю, у каждого есть такое кино, от которого всегда хорошо и уютно.

Мечты и планы

Наши мечты и планы — еще один крутой источник энергии, который наполняет энтузиазмом. Мы переносим свое внимание в будущее:

«Как же будет здорово, когда я достигну своих целей, когда создам желаемое, побываю за границей, встречусь с нужными людьми».

Мы вытаскиваем себя из точки здесь и сейчас. В ней может пока не то жилье, которое вы бы хотели, не то качество отношений, не та работа, не тот уровень дохода. Не совсем та картинка, которую хочется видеть. Но в будущем вы обязательно ее создадите. Это дает новый импульс к действиям, чувство предвкушения и ожидания. Когда мы мечтаем, то создаем новую нейронную связь:

«Для меня это возможно».

Медитации

Определенно вы слышали, что многие успешные люди занимаются духовными практиками. Как думаете, почему? У бизнесменов и людей, которые много контактируют с другими, жизнь наполнена стрессом, а мозг огромным количеством мыслей.

Медитация помогает успокоить этот жужжащий рой пчел. В момент тишины мы начинаем слышать себя, отпускаем все лишнее и концентрируемся на том, что важно. Для меня медитация – это прежде всего поддержка. Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Какие способы не помогут расслабиться

Какими бы ни были универсальными и безопасными эти способы, все они в определенный момент могут вызвать не долгожданное расслабление, а наоборот напряжение, и даже раздражение. Это значит, что причину нужно искать глубже.

Иногда нужно «копать» в сторону физического здоровья. Это может быть предвестником какого-либо заболевания, или симптомом банального авитаминоза. Но чаще есть проблемы с ментальным здоровьем, и необходимо разбираться со своим мышлением. Этом мы занимаемся со студентами. Слой за слоем «раскапываем» истинные причины стрессов, которые годам вытягивают энергию.

К ним относятся:

нелюбимая работа;

конфликты в семье;

непрожитые негативные эмоции;

токсичное окружение;

застревание в прошлом;

неверно сформулированные цели.

Это список можно продолжать бесконечно, потому что у каждого найдется что к нему добавить, если начать разбираться. Просто не каждый способен сделать это самостоятельно.

Многие предпочитают по-привычке:

заедать стресс пироженками;

запивать проблемы алкоголем;

сбрасывать напряжение антидепрессантами.

Эти «костыли» лишь усугубляют состояние, и точно не решают проблемы, загоняя их глубже, и глубже. Но как только человек, отбрасывает их, и делает первый, пусть небольшой, но честный шаг к себе - начинает заниматься своим мышлением, ситуация меняется кардинально. Причем практически моментально.

Я не преувеличиваю. Если почитать отзывы моих студентов самым первым пунктом звучат слова удивления от той колоссальной внутренней энергии, которая «вдруг» просыпается уже на первом месяце работы, после того как они начинают разгребать «авгиевы конюшни» из страхов, фобий, обид, травм и конфликтов. Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Освободившаяся энергия становится топливом для следующих свершений, и точкой опоры, помогая обрести спокойствие и уверенность, выдохнуть, расслабиться.