Как проработать самооценку

Все вокруг то и дело твердят, как важно любить себя, верить в себя и ценить все свои способности и таланты. Все это очень хорошо, но в нашем мире слишком большое количество людей, испытывающих проблемы с уверенностью в себе из-за заниженной самооценки. Причинами этому нередко являются родители или наше окружение. Но несмотря ни на что, каждому человеку важно повышать свою самооценку и относиться к себе с заботой.

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"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, почему самооценка имеет такое значение и что нам вечно мешает.

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Обрести здоровую самооценку необходимо каждому для самореализации, личного счастья и качества жизни в целом, – люди именно со здоровой самооценкой добиваются наилучших результатов. И гораздо хуже ситуация обстоит у тех, кто себя недооценивает, каждый из нас видит это исходя из окружения, а возможно даже собственного опыта в определенные периоды жизни. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Интересен тот факт, что многие, наоборот, стесняются здоровой или завышенной самооценки. Безусловно, причиной внутреннего дискомфорта являются особенности воспитания, социальных и даже религиозных убеждений, любые источники, которые против самореализации, автономности и представления о себе, как об отдельной единице.

Отсюда замечания: «хорошо думать о себе – неправильно и стыдно», «выделяться из толпы – грех, чем ты лучше других», «слейся с толпой и не высовывайся – таких не любят».

Многих смущает переоценка себя и завышенная самооценка, из-за страха обвинений, собственного чувства вины или стыда. И в результате получается, что унижать себя – нормально, часто даже выгодно, а переоценивать – стыдно. Но если мы обратим внимание на результаты людей с разной самооценкой, то очевидным становится факт, что заниженная самооценка проигрывает больше всего. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Самооценка не является статичной, она может меняться в разные периоды жизни, в зависимости от ситуации, эмоционального состояния и психического здоровья в целом. Независимо от текущей самооценки у каждого есть точки роста в этом направлении. Невозможно раз и навсегда разобраться с вопросом самооценки и «заморозить» его, наши эмоции – это процесс, как и все остальное в организме человека.

Стабильно здоровая самооценка приобретается за счет регулярной работы над собой, над своими убеждениями, детскими травмами и блоками. Но если мы не занимаемся собой, балансировать в рамках здоровой самооценки трудно, а в некоторых случаях, невозможно, и следует быть готовыми к эмоциональным качелям, либо к постоянно заниженной самооценке, со всеми вытекающими последствиями – неудовлетворение собой и собственной жизнью, роль жертвы, окружение тиранов и низкая материальная база.