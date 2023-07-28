Психотерапевт объяснил, как разобраться в своих желаниях

Психотерапевт Сандомирский объяснил, как разобраться в своих желаниях
Психотерапевт, доктор психологических и кандидат медицинских наук Марк Сандомирский рассказал, какие практики помогут разобраться в своих желаниях.
Он пояснил, что нередко люди отказываются от собственных желаний, когда стараются подражать кому-то или чему-то, например, трендам в социальных сетях или моде. При этом чаще всего человек понимает, чего хочет именно он, но по разным причинам обманывает себя, ставит в тупик или убегает от решений.
По словам специалиста, существует несколько практик, которые помогают достать истинные желания из подсознания. Например, можно вести дневник самонаблюдения или дневник планирования.
Также стоит чаще прибегать к релаксации, чтобы прислушаться к себе, своему внутреннему миру. В таком состоянии человек освобождается от внутренних барьеров, думая о своих целях и планах, передает «Радио 1».