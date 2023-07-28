Психотерапевт объяснил, как разобраться в своих желаниях

Он пояснил, что нередко люди отказываются от собственных желаний, когда стараются подражать кому-то или чему-то, например, трендам в социальных сетях или моде. При этом чаще всего человек понимает, чего хочет именно он, но по разным причинам обманывает себя, ставит в тупик или убегает от решений.