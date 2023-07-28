Психолог на примере Арианы Гранде объяснила тягу к женатым мужчинам

Семейный клинический психолог Изабель Морли на примере нового романа американской певицы Арианы Гранде объяснила причину, по которой некоторых женщин привлекают женатые мужчины. Специалистку цитирует Insider.

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По словам Морали, некоторые женщины систематически влюбляются в мужчин, которые состоят в отношениях. Психотерапевт объяснила, что одна из причин этого заключается в том, что личные качества женатых людей кажутся более привлекательными.

«Невероятно очаровывает наблюдать за кем-то, кто является отличным партнером, хорошим родителем и осознавать, что у него есть эти качества», — считает Морли.

Еще тяга к несвободным партнерам, по мнению психотерапевта, возникает из-за страха довериться и посвятить себя другому человеку. В подобных случаях влюбленность в чужого мужа или жену становится безопасным способом избежать настоящих отношений.

Поводом для комментария специалистки стал роман 30-летней певицы Арианы Гранде с женатым актером Итаном Слейтером. По мнению Морли, негативная реакция фанатов является типичной и предсказуемой, поскольку в случае измены именно женщин считают злодейками. Она объяснила, что в обществе существует негласный договор, который сводится к тому, что мужчины всегда изменяют, а женщины должны этому противостоять. По словам Морли, нарушение этого договора расценивается людьми как предательство.

Морли добавила, что в большинстве случаев романы, которые начинаются с обмана, заканчиваются плохо из-за сложных и противоречивых эмоций партнеров. Кроме того, по ее мнению, такие пары с самого начала готовы к вероятным изменам друг друга и не настроены на успех.