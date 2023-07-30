Никому ни слова: как правильно обращаться со своими секретами

Узнать, что твой секрет рассказали, – словно получить нож в спину от того, кому раньше можно было довериться. Но вместо того, чтобы признать ошибку, многие болтуны говорят: "А что такого?" Они не понимают, какую сильную боль способны причинить своим подходом к этой ситуации. Должны ли у нас быть секреты от родных и близких, или душу нужно держать открытой для всех, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

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Тайное и явное

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Маша рыдала от боли и обиды: ей позвонила тетя из другого города и стала жаловаться, что молодая 25-летняя девушка уже развелась. Онемев от удивления и беспардонности происходящего, она прервала эту жалостливую беседу. Тем более что в реальности ее история с разводом выглядит совсем иначе.

На самом деле Маша поссорилась с мужем и хлопнула дверью, уйдя на время жить к подруге. Ссору спровоцировала она сама: ждала что супруг начнет ее удерживать и просить вернуться. Но он лишь сказал: "Жду от тебя извинений, когда будешь готова – приходи".

В конце концов Маша поняла, что повела себя жестоко. Кроме того, осознала, что примерно таким же образом ее мама поступала с ее отцом: женщина хлопала дверью, а он переживал и умолял остаться. Маша ждала, что ее муж будет делать точно так же, а он решил поступить иначе.

Маша попыталась придумать, как можно выйти из такой глупой ситуации. И задалась вопросом: пострадает ли ее гордость, если она извинится? Посоветовалась с подругой, потом с еще одной, затем решила позвонить маме и поделилась переживаниями. Ей и в голову не пришло просить самого близкого человека не рассказывать ее секрет – оказалось, это было бы нелишним.

Потому что, положив трубку, мама не смогла сконтейнировать информацию, а сама переполнилась тревогой. Параллельно с этим женщине стало страшно от стыда: "Дочь ушла от мужа – что люди-то скажут!"

Из-за "испорченного телефона" история Маши раздулась до невообразимых размеров. Мама девушки облегчила свои страдания, выговорив эмоции – так работает психологический механизм дефлексии. Но при этом материнскую позицию она потеряла. Предала собственного ребенка, рассказав о ее беде всем, до кого смогла дотянуться.

На вопрос "Зачем?" – мама Маши лишь сделала удивленный вид: "А что такого? Я же просто советовалась". Но ситуация была настолько искажена и надумана, что уже не имела ничего общего с реальностью. Здесь речь уже идет о сплетнях, а не советах.

Я тебе не верю!

Доверие – эмоциональное ощущение, благодаря которому свободно чувствуешь себя рядом с другим человеком. С ним можно делиться чем-то очень личным и ожидать в ответ бережного отношения к себе. Надеяться, что другому тоже важно, чтобы полученная информация осталась между вами.

Именно такое ощущение помогает раскрываться и рассчитывать на поддержку. И если с новыми знакомыми строительство доверия занимает время, то к родным мы заранее расположены открыто.

Например, с мамой обычно ассоциируется послание: "Хочу, чтобы у моего ребенка все было хорошо. Я буду рядом, чтобы помочь, когда потребуется". Как вы думаете, разглашение личной информации соответствует таким ожиданиям? Конечно же, нет. Надежды на помощь неоправданны, оказанная поддержка обесценивается, а доверие необратимо рушится.

После того как мама Маши разболтала секрет дочери, девушка сто раз подумает, прежде чем снова обратится к родному человеку за советом. И теперь у нее вместо одной проблемы – с мужем – возникла еще и вторая. Разве Маша этого хотела? Конечно, нет.

А ее мама, к сожалению, так и не поймет, почему дочь от нее отдалилась. Ведь, по мнению женщины, она всего лишь хотела помочь.

Выход из ситуации

Мы знаем Машин секрет: она осознала, что повела себя некорректно по отношению к мужу, смоделировав поведение своих родителей. Как вы думаете, стоит ли ей поделиться этой тайной с супругом?

Лучше всего через свой секрет показать осознание, что была совершена ошибка: "Я поняла, почему так сделала, давай поговорим и помиримся". Важно не нагружать партнера тайной, оправдывая свою импульсивность, а извиниться и поделиться выводами из ситуации: "Похоже, надо поработать над своими реакциями в конфликте". Кстати, в подобных вопросах хорошо помогает семейная терапия, когда пара обращается за профилактической помощью к специалисту вне острой фазы разборок.

Также стоит отметить, что в отношениях всегда существует зона тайны, в которую по разным причинам каждый из партнеров не хочет пускать любимого человека. Это совершенно нормально, ведь знать друг о друге все невозможно, да и не нужно по этическим соображениям.

Заложник тайны

Существуют секреты, которые ставят узнавших их в неудобное положение. Например, вам становится известно, что друг изменяет жене, а она – ваша подруга. Открывшаяся правда пробуждает внутренний конфликт: кого из них выбрать?

Кажется, что подруга не простит, если узнает, что вы скрывали от нее правду и обманывали. Выходит, друг вас подставляет и, скорее всего, перекладывает часть ответственности за ситуацию. Возможно, надеется, что вы сами расскажете его жене о любовнице, потому что сам он боится это сделать.

Но помните – никто не радуется тому, кто приносит плохие новости. Если вы все же проявите инициативу, то будете очернены и объявлены виноватой в случившемся. Для пары станет облегчением, потому что часть негатива будет переложена на вас.

Поэтому в такой ситуации нужно стремиться выровнять свои позиции как можно скорее: "Спасибо, что поделился, но ты понимаешь, в какую некрасивую ситуацию меня поставил? Что ты ждешь?" С помощью этих слов можно объяснить, что не вы не готовы брать на себя чужую ответственность или объединяться с ним в коалицию против партнера.

Хотя жизнь удивительна настолько, что порой кто-то в ответ наоборот скажет: "Вау! Давно было пора от нее уходить, ведь моя подруга и по совместительству твоя жена – ужасная женщина. Как ты с ней вообще живешь!" Но это уже история не о дружбе, а про конкуренцию и вранье в отношениях.

Знание – сила, и, доверяя секреты другим, вы поручаете им на хранение знания о чем-то очень важном. Это естественная потребность разделять переживания, радости и эмоции от событий. Тех, кто вас подводит и рассказывает все тайны направо и налево, необходимо эмоционально отдалять. Но это не повод закрываться от всех остальных, ведь многие умеют хранить секреты.