Психолог Кошут: токсичность в дружбе проявляется зацикленностью на себе

С таким другом невозможно поговорить о вас, поделиться с ним личными проблемами. С чего бы ни начался разговор, он переведёт его на обсуждение своей персоны. Максимум — не дослушав, начнёт раздавать советы, потому что сам был в такой ситуации и всё знает.

Что ещё говорит о том, что дружба токсичная, и есть ли выход, кроме как разорвать отношения, объяснила психолог-консультант Ольга Кошут.

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5 признаков токсичной дружбы

Говорит только о себе. К тому, что вы уже прочитали выше, психолог добавила: такой друг может специально рассказывать о вас некрасивые истории или подшучивать. Ему важно в компании знакомых оказаться в центре внимания. Нарушает личные границы. Непрошенные советы, звонки ночами просто так и игнорирование ваших просьб прекратить это. А в ответ на то, что вам это не нравится, попытается сделать вас же виноватым. Манипулирует чувством вины. Приплетая ваши близкие отношения, он пытается вызвать у вас чувство стыда, долга или вины. Отказали в помощи по личным причинам или решили провести выходной с любимым — обязательно начнёт давить и опять же попытается сделать виноватым вас. Этому признаку характеры фразы: «Можешь за меня не переживать, я и пострадать могу», «Я думала, мы друзья» и т. д. Выражает пассивную агрессию. Плюс беспочвенные обиды, ревность, зависть и неприятные подколы. Ваши чувства и эмоции ему неинтересны, он лишь играет с ними, чтобы придать значимости себе. А ещё такой друг никогда не радуется вашим успехам и достижениям. Дискомфортно после встречи. Вы почувствуете усталость и раздражение, так как такое общение выматывает, забирает энергию и жизненные силы. Также, говорит психолог, и во время разговора можете чувствовать, что не получается расслабиться.

Как улучшить токсичную дружбу

По словам специалиста, токсичность чаще всего появляется в результате травмирующего опыта, а изменить человека нельзя. Можно лишь поменять своё же поведение, чтобы наладить здоровое общение. Причём, если вы нашли в списке признаков токсичности что-то знакомое, скорее всего, так было всегда, просто раньше не замечали. Чтобы изменить ситуацию, Кошут порекомендовала:

Заняться выстраиванием личных границ. Если не хотите разговаривать, не отвечайте на звонок. Открыто говорите, что чувствуете из-за поведения друга.

Обозначьте дистанцию. Для этого нужно объяснить, почему вам плохо в этих отношениях и как, на ваш взгляд, их можно изменить. Если друг вас не услышит, не общайтесь некоторое время.

Не бойтесь конфликта. Психолог предупредила, что друг может на вас обидеться и агрессивно отреагировать на слова. Но нести ответственность за реакцию другого человека вы не можете, а терпеть плохого отношения к себе, чтобы быть для всех хорошим, не стоит.

Поняли, что сами токсичный друг

В этом случае Кошут порекомендовала проанализировать своё поведение с друзьями, в том числе попытаться понять, что вы им отдаёте. На передний план к вашим самолюбию и эгоизму должен переместиться близкий человек: важно научиться слушать его и слышать, а также интересоваться его жизнью и искренне за него радоваться. А если поймёте, что вам как будто бы важно манипулировать в отношениях с другими, это может быть связано с тем, что не видели, как это бывает по-другому. Можно начать изучать и другие модели поведения: а если понадобиться помощь — обратиться к специалисту.

Почему люди остаются в токсичных отношениях