Психолог Кошут: токсичность в дружбе проявляется зацикленностью на себе
С таким другом невозможно поговорить о вас, поделиться с ним личными проблемами. С чего бы ни начался разговор, он переведёт его на обсуждение своей персоны. Максимум — не дослушав, начнёт раздавать советы, потому что сам был в такой ситуации и всё знает.
Что ещё говорит о том, что дружба токсичная, и есть ли выход, кроме как разорвать отношения, объяснила психолог-консультант Ольга Кошут.
5 признаков токсичной дружбы
- Говорит только о себе. К тому, что вы уже прочитали выше, психолог добавила: такой друг может специально рассказывать о вас некрасивые истории или подшучивать. Ему важно в компании знакомых оказаться в центре внимания.
- Нарушает личные границы. Непрошенные советы, звонки ночами просто так и игнорирование ваших просьб прекратить это. А в ответ на то, что вам это не нравится, попытается сделать вас же виноватым.
- Манипулирует чувством вины. Приплетая ваши близкие отношения, он пытается вызвать у вас чувство стыда, долга или вины. Отказали в помощи по личным причинам или решили провести выходной с любимым — обязательно начнёт давить и опять же попытается сделать виноватым вас. Этому признаку характеры фразы: «Можешь за меня не переживать, я и пострадать могу», «Я думала, мы друзья» и т. д.
- Выражает пассивную агрессию. Плюс беспочвенные обиды, ревность, зависть и неприятные подколы. Ваши чувства и эмоции ему неинтересны, он лишь играет с ними, чтобы придать значимости себе. А ещё такой друг никогда не радуется вашим успехам и достижениям.
- Дискомфортно после встречи. Вы почувствуете усталость и раздражение, так как такое общение выматывает, забирает энергию и жизненные силы. Также, говорит психолог, и во время разговора можете чувствовать, что не получается расслабиться.
Как улучшить токсичную дружбу
По словам специалиста, токсичность чаще всего появляется в результате травмирующего опыта, а изменить человека нельзя. Можно лишь поменять своё же поведение, чтобы наладить здоровое общение. Причём, если вы нашли в списке признаков токсичности что-то знакомое, скорее всего, так было всегда, просто раньше не замечали. Чтобы изменить ситуацию, Кошут порекомендовала:
- Заняться выстраиванием личных границ. Если не хотите разговаривать, не отвечайте на звонок. Открыто говорите, что чувствуете из-за поведения друга.
- Обозначьте дистанцию. Для этого нужно объяснить, почему вам плохо в этих отношениях и как, на ваш взгляд, их можно изменить. Если друг вас не услышит, не общайтесь некоторое время.
- Не бойтесь конфликта. Психолог предупредила, что друг может на вас обидеться и агрессивно отреагировать на слова. Но нести ответственность за реакцию другого человека вы не можете, а терпеть плохого отношения к себе, чтобы быть для всех хорошим, не стоит.
Поняли, что сами токсичный друг
В этом случае Кошут порекомендовала проанализировать своё поведение с друзьями, в том числе попытаться понять, что вы им отдаёте. На передний план к вашим самолюбию и эгоизму должен переместиться близкий человек: важно научиться слушать его и слышать, а также интересоваться его жизнью и искренне за него радоваться. А если поймёте, что вам как будто бы важно манипулировать в отношениях с другими, это может быть связано с тем, что не видели, как это бывает по-другому. Можно начать изучать и другие модели поведения: а если понадобиться помощь — обратиться к специалисту.
Почему люди остаются в токсичных отношениях
Большую роль в том, что человек не может выйти из таких неблагополучных отношений, играет эффект неприятия потери. Суть его в том, что человек старается избегать потерь, даже если взамен может получить существенный выигрыш, объяснил к. м. н., клинический психолог Денис Долгов. Термин придумали в 1979 году два когнитивных психолога — Даниэль Канеман и Амос Тверски. Дальше их выводы многократно проверяли экономисты и психологи. А в 2016 году благодаря международному коллективу нейробиологов стали известны нейробиологические подтверждения этого эффекта: потери снижают активность в структурах мозга, связанных с дофамином; выигрыш повышает активность в этих структурах, но гораздо слабее; вследствие негативная реакция на потери гораздо ярче, чем положительная на приобретения. Когда-то всё это было очень полезно — позволяло людям быть осторожнее и не совершать необдуманные и рискованные поступки. Сейчас же эффект неприятия потери часто работает против человека — как раз заставляя цепляться за отношения, которые давно пора прекратить.