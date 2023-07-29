Одиночество не навсегда: 10 способов найти своего человека в любом возрасте

Взрослому бывает непросто завести новых друзей, но не стоит отчаиваться.

Следующие 10 советов помогут покончить с одиночеством раз и навсегда.

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Создавайте ситуации

Представим, что вы работаете удаленно, заказываете еду на дом, а в свободное время предпочитаете смотреть сериалы, — какова вероятность интересного знакомства, если вы практически полностью изолировали себя от социума? Впрочем, и постоянное пребывание на людях не гарантия полноценного общения. Лучший способ подружиться с кем-нибудь — отправиться туда, где всем будет одинаково неловко, например на курс иностранного языка, ораторского мастерства или урок танго для начинающих. Это избавит вас от ощущения, что вы навязываетесь: встреча будет естественной и непринужденной, ведь участники группы, как и вы, оказались в толпе незнакомцев с общими интересами.

Предлагайте помощь

Недаром молодожены клянутся друг другу быть рядом в болезни и здравии — любой тип отношений рано или поздно проходит испытания на прочность критическими ситуациями. Стоит начать знакомство с помощи симпатичному вам человеку: вы сразу дадите ему понять, что не оставите друга в беде, раз решили помогать первому встречному. Плюс этого способа заключается в том, что он подразумевает близкое общение и совместную деятельность, но при этом ни к чему не обязывает, в отличие от, например, свидания. И все же, вероятно, вы сможете рассчитывать как минимум на благодарность и полезный контакт. Главное, не зацикливайтесь на результате и не сводите отношения к обслуживанию потенциального приятеля.

Инициируйте знакомства

Весь абсурд одиночества в том, что люди, страдающие от него, живут в окружении таких же людей, лишь потому что не могут наладить друг с другом контакт. Тоскуете по новым знакомствам? Сделайте первый шаг и удивитесь: многие не прочь пообщаться, если кто-то другой готов сделать первый шаг. Даже интроверты в кругу близких друзей становятся разговорчивыми, поэтому не стесняйтесь заводить беседы в том числе с одиночками — они вниманием определенно не избалованы и могут оценить вашу инициативу по достоинству.

Делайте вывод из расставаний

Пожалуй, на свете не существует взрослых, которых никто и никогда не отвергал. Используйте расставания как возможность сделать работу над ошибками, но не переусердствуйте с самокопанием. Иногда люди просто не подходят друг другу, и им не суждено быть близкими друзьями. Как вам не может нравиться каждый встречный, так и вы не можете угодить всем. Не стоит бояться и отказов при знакомстве — само собой, тяжело, когда вас отшивают несколько раз подряд, но на Земле живет порядка восьми миллиардов человек, продолжайте искать своих до победного!

Поддерживайте связи

Иногда кажется, что ваши поздравления с днем рождения никому не нужны, коллеги относятся к вам с прохладцей, а соседи даже не поднимают взгляд при встрече. Но было бы неплохо написать хорошим знакомым что-то более личное, чем «счастья, здоровья», на перерыве поболтать с кем-нибудь, вместо того чтобы сидеть в соцсетях, а при встрече с соседями начать здороваться и однажды пригласить их зайти на чай. Все в ваших руках — даже самые слабые связи можно развивать. Это даже проще, чем обзавестись новыми.

Говорите о собеседнике

Друзьям, в отличие от психотерапевта, не нужно платить за рассказ о себе, нужно лишь давать возможность высказываться не меньше вас. Этот универсальный секрет общения мы очень часто игнорируем, а зря. Ведь абсолютно все хотят, чтобы их внимательно слушали, и замечают, когда собеседнику интересно. И напротив, если все обсуждения только о вас, они быстро наскучат. Каким бы эмоциональным ни был ваш рассказ, не забывайте о собеседнике: интересуйтесь его увлечениями и мотивируйте говорить о нем самом.

Не бойтесь уточнять цель общения

Жить станет проще и приятнее, если вы научитесь не додумывать и задавать вопросы. Человек хочет выговориться? Уточните, нужно ли просто выслушать, или собеседник ждет практического совета. Открытость не помешает и для выяснения статуса отношений: лучше сразу признаться в симпатии, чем годами встречаться с тем, кто видит в вас только друга. Окружающие не умеют читать мысли — сильные личности уважают откровенность, а не обижаются на нее.

Обойдитесь без шок-историй

Поберегите новых знакомых от интимных подробностей: начальный этап общения не время делиться историями о заболеваниях, психологических травмах, проблемах в семье. Может показаться, что они сближают, но, увы, шокирующие факты вашей биографии, скорее всего, отпугнут. Оставьте эти истории на будущее, когда дружба пройдет испытание хотя бы десятком встреч. Вываливать всю подноготную на первого встречного — однозначно дурной тон.

Расслабьтесь

Пока одни люди считают, что навязываются, спрашивая «как дела» раз в год, другие уверены, что «отношения — это работа», и выкладываются по полной. Избыточная любезность тем временем может казаться со стороны жутковатой. Когда в кофейне вы платите за двоих третий раз подряд, пишете сообщения спустя пять минут после встречи, за завтраком предлагаете еще и пообедать вместе — вот что по-настоящему навязчиво. И у подруг, и у потенциального партнера должно быть личное пространство и жизнь за пределами отношений. Достаточно напомнить о себе через несколько дней после встречи каким-нибудь полезным или смешным постом на тему вашего последнего разговора. Так вы покажете, что не пропустили все мимо ушей. Например, если вы обсуждали любимых артистов, будет уместно скинуть ссылку на концерт (и, возможно, предложить сходить вместе).

Не сдавайтесь