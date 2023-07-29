Психолог объяснила, как бросить женатого любовника

Наша общая подруга уже шестой год встречается с женатым мужчиной. Он приходит к ней, когда ему это удобно, он оставляет её одну на праздники и выходные. Он редко дарит ей подарки и уж совсем никогда не принимает их от неё – придётся ведь объяснять жене происхождение той или иной вещи. Совсем как в знаменитом фильме «Осенний марафон». О том, чтобы им вместе выйти в какое-нибудь людное место, и речи не идёт. Правда, он обещает, что когда-нибудь в необозримом будущем они обязательно будут вместе. Но никаких точных дат и сроков при этом не называет.

Чувствуется, что подруга и сама не больно-то верит обещаниям своего ненаглядного. Но в то же время продолжает на что-то надеяться. Как это возможно – для большинства из нас полнейшая загадка.

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Сладкий обман

Ну в самом деле, любовь с женатым мужчиной – это тот самый случай, когда отношения никоим образом не грозят привести к желаемому результату.

Правда, при этом, как правило, звучит много красивых слов: «Ты моя главная радость в жизни», «Луч света в конце тоннеля», «Единственная отдушина» и обещаний: «Мы обязательно будем вместе», «Когда сын вырастет, я разведусь», «Жена поправится, и мы поженимся»… Но ни одно из этих клятвенных обещаний, как правило, так и не претворяется в жизнь.

И тем не менее редкая женщина находит в себе силы порвать с обманщиком и начать новую жизнь. Она упорно продолжает тешить себя надеждами, что в один прекрасный день всё и в самом деле образуется.

Тем более что, по словам любимого, они с женой уже давно чужие люди, два года не спят в одной постели, не разговаривают по вечерам, живут только ради детей и т.д. На деле же подобные жалостливые рассказы имеют мало общего с действительностью.Но влюблённая в женатика женщина свято верит в эти сказки и умудряется не замечать очевидного – сложившаяся жизнь вполне устраивает её любимого.

Правда, бывают ситуации, когда и саму женщину устраивает подобная ситуация. В первую очередь, это касается дам, которые и сами обременены семьёй.

«Пожалуй, замужняя любовница оказывается менее требовательной к любовнику, чем свободная женщина, – считает психолог Ирина Ярцева. – Для замужней женщины в интрижке главное – секс, остальное она додумает сама, добавит чуточку романтики».

Устраивают отношения без каких-либо надежд на будущее и дам так называемого демонстративного типа характера. Они постоянно нуждаются в новых впечатлениях. И отношения без обязательств – это как раз то, что им нужно.

Комфортно чувствовать себя рядом с женатыми мужчинами могут женщины с глубинным комплексом неполноценности, недополучившие в детстве любви, тепла и признания. Самооценка у таких женщин на нуле, и тот факт, что женатый мужчина, пусть даже и на время, предпочитает её жене, даёт такой женщине ощущение, что она всё-таки лучше. Главное для таких барышень в отношениях – даже не сам мужчина, а чувство превосходства над соперницей.

Но большинство женщин, связываясь с окольцованными кавалерами, всё же рассчитывают, что рано или поздно избранник женится на них и тем самым компенсирует все страдания-ожидания. Однако подобные расчёты оправдываются не так уж и часто.

Женатый холостяк

Конечно, бывают случаи, когда мужчина всё-таки делает выбор в пользу любовницы. По подсчётам специалистов, это обычно происходит в течение года с момента начала отношений. В этот период чувства довольно остры и способны пересилить привычку. Если же за этот срок никаких решений принято не было, то, скорее всего, не будет принято и дальше. Хотя мой приятель ушёл от жены к любовнице спустя четыре года их тайных отношений. Но всё же подобные случаи, как уверяют специалисты, скорее исключение из правил.

«В результате любовница попадает в полную зависимость, – считает психолог. – Она продолжает питать тщетные надежды, а это может длиться годами. Пока жертва не вырвется из липкой паутины обещаний».

Женщина в этой ситуации действительно словно попадет в капкан. Вроде и свободна, а завязать полноценные новые отношения всё никак не может, надежда мешает. А она, как известно, умирает последней.

«Если бы она умирала первой, человек гораздо быстрее менял бы свою жизнь к лучшему», – считает Роза Сябитова.

Имейте в виду

Если мужчина всё-таки планирует уйти к вам, то он непременно познакомит вас с близкими людьми – друзьями и парочкой родственников. Часть праздников и отпусков будет проводить с вами, причём не прикрываясь «командировками» или «совещаниями». И при этом многие из его окружения будут знать, где он и с кем.

Если же во время ваших свиданий он шёпотом врёт жене по телефону, что находится на важном совещании, не покупает вам никаких подарков, потому что покупает их в основном жене, то, скорее всего, ваши отношения вовсе не так серьёзны, как вам это кажется. Ну и, конечно, если он не планирует совместного будущего, не говорит о нём – это тоже печальный знак.

Убей свою надежду

Чтобы начать, наконец, счастливую жизнь, женщине надо очнуться от гипноза обещаний и радужных надежд. Но она сама должна этого захотеть. Потому что, сколько ни убеждай влюблённую в женатика барышню, что её попросту водят за нос, она будет упорно его защищать.

«Чего не хочет признать любовница? – объясняет Ирина Ярцева. – Что, во-первых, она берёт чужое. Во-вторых, мужчина пользуется её доверием. В третьих, она сама избегает серьёзных отношений, потому что сомневается в своих силах очаровать свободного мужчину. Стало быть, она ведёт нечестную игру сама с собой. То есть, по сути, она несчастна, но делает вид, что всё хорошо».

Часто любовницы чувствуют себя жертвами. И это тоже бесперспективно. Женщина считает виноватыми в сложившейся ситуации всех вокруг, кроме себя. И лишает себя возможности что-либо изменить.

«Чтобы вырваться из «капкана надежды», женщине нужно посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, – советует психолог. – Понять, что изменение ситуации зависит только от неё самой. Осознать своё право на нормальную жизнь и только свою ответственность за собственную судьбу. Она и только она может разорвать этот замкнутый круг надежд и разочарований».

Любовница женатого мужчины до того сузила рамки своих желаний, что её требования к жизни и к счастью тоже замкнулись на неудачном романе. Поэтому, в первую очередь, надо осознать свою потребность в свободном мужчине. Но до тех пор, пока все ваши мысли и чувства поглощены ненаглядным женатиком, шансы встретить нового спутника жизни невелики.

Не стоит рассчитывать, что, встречаясь с женатым мужчиной и храня ему верность, вы одновременно сможете устроить личную жизнь. Мужчины чувствуют, когда женщина кому-то принадлежит, и инстинктивно её сторонятся. Поэтому надо перестать цепляться за существующие отношения.

«Единственная ваша потеря – это несвободный мужчина, который держит вас на поводке, – считает специалист. – Отказываясь от него, вы сами становитесь свободной женщиной, достойной счастья».

Если ваш несвободный избранник действительно так дорожит вами, то, почувствовав угрозу вас потерять, он обязательно предпримет решительные шаги. Если же дело вновь ограничится лишь обещаниями прекрасного будущего, смело перелистывайте эту страницу романа.

Конечно, поначалу будет тяжело и больно. Но, перетерпев, вы ощутите необычайное облегчение. А главное – получите возможность построить по-настоящему гармоничные отношения. В противном случае вы будете терять самое главное, что у вас есть – время. Время, которое могли бы потратить на поиск другого мужчины, способного на самом деле сделать вас счастливой.

«Роман с женатым мужчиной может быть хорош и интересен, если он короткий, – уверена Роза Сябитова. – Когда он затягивается, это приносит женщине только вред. От таких отношений всегда страдает самооценка женщины. Женщина перестает себя любить, ошибочно полагая, что любовь подразумевает страдание. Любовь должна приносить ощущение счастья!»