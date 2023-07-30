Психолог назвала 4 причины абьюза на работе

Психолог Хлебнова: причины абьюза обычно заложены на уровне самой компании. Порой в целом работа человека может устраивать, но отношения с коллективом и начальством всё равно бывают далеки от идеальных. Если в общении есть критика, угрозы увольнения, манипуляции, то речь идёт об абьюзе. И проблема здесь совсем не в вас.

По словам психолога Виты Хлебновой, эмоциональное насилие на рабочем месте порой воспринимается как вариант нормы и должное поведение. Сотрудник иногда даже и не подозревает, что отношения с начальником могут выстраиваться как-то иначе.

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Как проявляется абьюз на работе:

манипуляции со стороны начальника;

поощрение переработок;

угрозы увольнением;

звонки в нерабочее время.

Чаще всего работники сталкиваются с переработками без дополнительной оплаты. Такой вариант ответа выбрали 69% участников соцмедиапроекта «Это не норм. Абьюз на работе». Чуть меньше людей (58%) обращают внимание на то, что условия их работы или поставленные задачи не совпадают с теми, что были заявлены при трудоустройстве.

Также 55% и 49% заметили, что с ними общаются в пассивно-агрессивной манере или на них морально давит начальство.

Причины абьюза на работе

Конкуренция между сотрудниками

Такой формат работы поощряется многими компаниями. В результате работниками движет не коллективная работа и нацеленность на общий результат, а эгоизм и зависть.

Ошибки в управлении

Каждая компания должна работать на основе чётких моральных стандартов, поддерживать открытое уважительное общение. Если же вы боитесь поделиться своими мыслями с коллегами или руководством, потому что вам нагрубят или откажутся слушать, — это верный признак абьюза.

Грубые работники

Порой в коллективе встречаются грубые сотрудники, для которых издевательства и несмешные приколы при общении — это обычная история. Часто руководство на такое поведение закрывает глаза, так как хамоватый сотрудник — крутой специалист.

Хлебнова объяснила, что игнорировать такое отношение руководству компании нельзя, а при найме на работу нужно лучше оценивать навыки коммуникации у кандидатов.

Нереалистичные ожидания производительности

Иногда работникам ставят невыполнимые задачи, чтобы процесс шёл с меньшими затратами для компании. В результате сотрудники испытывают колоссальное давление и трудятся в состоянии стресса.

Как справиться с абьюзом на работе Нужно найти себе кого-то в поддержку. Это может быть коллега по работе, с которым вы сможете открыто обсудить ситуацию и который подтвердит, что происходящее ненормально:

Стоит поговорить с кем-то из руководства или HR-специалистов и рассказать о том, что происходит;

Если попытки восстановить справедливость останутся незамеченными, то вам придётся принять решение — остаться или уйти. Но помните, что жить в состоянии хронического стресса опасно для здоровья.

Как добиться повышения зарплаты

Из-за дисконнекта с начальством многим сотрудникам сложно говорить о повышении зарплаты. Кажется, что начальник либо сразу откажет, либо ещё вдобавок уволит за наглость. На деле же важно правильно построить разговор.

Не стоит начинать выпрашивать прибавку со слов «я так устал», «я топчусь на одном месте», но и грозить руководству увольнением из-за отказа согласиться на ваши требования тоже не надо. Такая позиция только снизит ваши шансы на успех.