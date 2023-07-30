Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам

Больше трети россиян (35 процентов) считают служебные романы недопустимыми, а семь процентов просят начальство вмешаться в ситуацию в подобном случае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исследовательского холдинга «Ромир».

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«Не определились с отношением к романам на работе 15 процентов респондентов», — сказано в публикации.

При этом 50 процентов респондентов ответили, что служебные романы допустимы. Однако 24 процента из них сказали, что они возможны в том случае, если партнеры скрывают это от коллег.

Отмечается, что женщины чаще считают служебные романы безусловно допустимыми (28 процентов против 25 процентов). Мужчины же в 40 процентах случаев придерживаются противоположного мнения. Негативное отношение к любовным романам на работе выражали россияне в возрасте 35–44 лет. Терпимее всего к отношениям на работе относятся люди возрастных групп 18–24 лет, 25–34 лет и старше 60 лет.