Ученые выяснили, кто чаще манипулирует своими и чужими эмоциями

Исследователи из Техасского университета обнаружили, что мужчины-нарциссы чаще пытаются регулировать свои и чужие эмоции, чем женщины-нарциссы. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Current Psychology.

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Регулирование эмоций — это процесс, в ходе которого человек стремится инициировать, поддерживать или изменять чувства. Ученые решили понять, как гендер влияет на взаимосвязь между патологическим нарциссизмом и стратегиями регулирования эмоций.

Предыдущие исследования показали, что нарциссизм, который включает в себя завышенное чувство собственного достоинства и отсутствие близости с другими, связан с определенными стратегиями регулирования эмоций в свою пользу, например, манипуляциями других людей или концентрацией на своих положительных эмоциях.

Для проведения исследования авторы собрали данные 1344 студентов, которые прошли опросник патологического нарциссизма и стратегий регулирования эмоций.

Исследователи обнаружили, что патологический нарциссизм был связан с более широким использованием стратегий, направленных на улучшение собственного и чужого настроения. Причем мужчины чаще использовали стратегии регулирования эмоций, чем нарциссические женщины.