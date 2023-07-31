Кто для нас SHAMAN? Семья из Луганска приехала на концерт в Новомосковске по приглашению артиста

На этот вопрос "РГ" ответила семья из Луганска, которую певец пригласил на свой концерт в Новомосковск. Случилось это после по-детски искреннего письма девочки Лизы, отправленного из ЛНР артисту.

- SHAMAN - это человек нашего времени. Тот, кто выражает то, что у нас в душе, мыслях и в сердце. Потому что в своих эмоциональных и проникновенных песнях он сказал то, что мы не смогли. Или пока не досказали. А он сумел все это выразить, - рассказала Ирина Гладышева. - Вот за это понимание мы очень и благодарны SHAMANу. Он потрясающий исполнитель. И быть здесь, на концерте, - для нас огромная честь. Дети считают, что все происходящее подобно сказке. Думают, что они во сне.

Да, мы приехали из Луганска, где очень много поклонников творчества SHAMANа. И, может быть, чуточку его тепла, души и потрясающих впечатлений, что получили здесь, мы привезем обратно с собой, в Луганск. И поделимся ею с земляками.

- К его песням можно прислушиваться, - считает дочь Ирины Елизавета Сотникова. - Песни SHAMANа слушаешь и веришь им. Он - пример для нас, подрастающего поколения... Тем более, что среди современных музыкальных исполнителей таких примеров для нас очень мало.