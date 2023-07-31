Почему люди копируют киногероев: ответ психолога

«Интересно, что подражать честным и добрым не столь заманчиво, как людям с отрицательной харизмой. Почему так – тут без религиозного взгляда не разобраться. Каждый состоит из двух начал, которые борются между собой на протяжении всей жизни человека. А если без религиозного взгляда, то девиз «побеждает сильнейший» (а не добрейший, не честнейший) – из мира животных, а животное начало в человеке присутствует. В ком-то больше, в ком-то меньше», – продолжила психолог.