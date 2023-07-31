Почему люди копируют киногероев: ответ психолога

Почему люди пытаются копировать популярных киногероев: ответ психолога
Многие люди ассоциируют себя с героями популярных фильмов, и чаще всего за этим кроется психологическая проблема с собственной идентичностью. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталия Варская.
«Люди по тем или иным причинам не могут найти себя, свое «я» и вместо этого обрастают всякими комплексами. Не сказала бы, что виноват комплекс неполноценности, чаще причина в завышенном уровне притязаний. Многим мало быть собой, на своем месте, занимаясь делом, которое «по зубам». Их посещает чувство зависти, и они пытаются «стать как он» – успешными, дерзкими, красивыми, богатыми и так далее», – пояснила специалист.
Происходит подмена понятий, отметила Варская. Это похоже на древние языческие ритуалы, когда надевали другую шапку или маску, вешали на себя амулеты, чтобы стать «другими». Во все времена люди пытались найти волшебную палочку, чтобы без работы над собой можно было легко стать успешным и заметным, как какой-то персонаж. Древние инстинкты сильны и живучи, несмотря на развитие цивилизации, поэтому проблему можно назвать вечной, добавила она.
«Интересно, что подражать честным и добрым не столь заманчиво, как людям с отрицательной харизмой. Почему так – тут без религиозного взгляда не разобраться. Каждый состоит из двух начал, которые борются между собой на протяжении всей жизни человека. А если без религиозного взгляда, то девиз «побеждает сильнейший» (а не добрейший, не честнейший) – из мира животных, а животное начало в человеке присутствует. В ком-то больше, в ком-то меньше», – продолжила психолог.
Родители должны окружать детей культурой – не заставлять, а подавать пример. То есть делать все, чтобы не допускать образования прототипов героев из кино, которые сами не разобрались с собственной идентичностью и комплексами, заключила эксперт.