Причины, почему вы отпугиваете большие деньги

Не будет скрывать, что большинство работающих людей стремится к большим деньгам, пусть многие и не хотят публично признавать этот факт, считая его — однако ж — неприличным. Мы решили собрать причины, которые не просто отталкивают от вас большие деньги, но и в принципе не дают вам даже подкопить.

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Вы тратите больше, чем получается зарабатывать

И это очень важно. Конечно, часто хочется получить вещь, которая не по карману, поэтому нередко приходится брать кредит. Но ведь вместо этого вы могли взять то, что вполне вписывается в ваш бюджет, а остальное потратить на более полезные в вашей ситуации вещи. Богатые люди никогда не берут больше, чем могут взять в конкретный период времени, так как знают, что переплата будет очень дорого им стоить.

Вы не откладываете

Даже если ваша зарплата довольно скромная, вы можете откладывать, пусть и немного. Вы будете приятно удивлены, что через какое-то время на вашем счету появится довольно внушительная сумма, а в се потому, что вы не тратили все до копейки. Привычка грамотно распоряжаться уже имеющимися средствами помогает буквально магнитом притянуть более крупную «рыбу»… то есть, деньги.

Вы презрительно смотрите на мелочь