Причины, почему вы отпугиваете большие деньги

Небанальные причины, почему вы все еще отпугиваете большие деньги
Не будет скрывать, что большинство работающих людей стремится к большим деньгам, пусть многие и не хотят публично признавать этот факт, считая его — однако ж — неприличным. Мы решили собрать причины, которые не просто отталкивают от вас большие деньги, но и в принципе не дают вам даже подкопить.
Вы тратите больше, чем получается зарабатывать
И это очень важно. Конечно, часто хочется получить вещь, которая не по карману, поэтому нередко приходится брать кредит. Но ведь вместо этого вы могли взять то, что вполне вписывается в ваш бюджет, а остальное потратить на более полезные в вашей ситуации вещи. Богатые люди никогда не берут больше, чем могут взять в конкретный период времени, так как знают, что переплата будет очень дорого им стоить.
Вы не откладываете
Даже если ваша зарплата довольно скромная, вы можете откладывать, пусть и немного. Вы будете приятно удивлены, что через какое-то время на вашем счету появится довольно внушительная сумма, а в се потому, что вы не тратили все до копейки. Привычка грамотно распоряжаться уже имеющимися средствами помогает буквально магнитом притянуть более крупную «рыбу»… то есть, деньги.
Вы презрительно смотрите на мелочь
Копейка рубль бережет. Слышали такое выражение? А ведь оно появилось не просто так. Даже лишний стакан кофе может здорово ударить по вашему кошельку, почему бы не дождаться, пока вы доедете до дома, где сможете сделать себе капучино не хуже? Если вы научитесь бережно относиться даже к нескольким сотням, которые, кажется, вообще никакой роли не играют, вы увидите, что деньги перестают исчезать в самый нужный момент в вашей жизни, начинает на многое хватать и — о, чудо! — откуда-то приходят все новые поступления.