Часто мы сами притягиваем таких персонажей.

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Нет ничего хуже, когда наконец осознаешь, что человек, к которому уже успела привязаться, оказался негодяем. К сожалению, понять, что мужчина тебя использует, не всегда удается сразу, однако психологи уверены, что женское поведение и внутреннее ощущение буквально магнитом притягивает таких персонажей.

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Нам стало интересно, каковы причины того, что рядом с вами оказался настоящий манипулятор, которого совершенно не интересуют ваши чувства.

Вы слишком быстро соглашаетесь на секс

Интересный факт — огромное количество женщин наивно полагают, что чем быстрее состоится секс в паре с новым мужчиной, тем быстрее партнер привяжется и точно никуда не пропадает. Каково же удивление таких женщин, когда после буквально первой близости мужчина уходит в закат. Мужчина очень быстро теряет интерес к тому, за что он не успел побороться и куда не успел вложиться. Если он понимает, что ему доступен секс в вашей компании без особых усилий, он будет использовать вас только для этой цели.

Вы демонстрируете свое превосходство

Когда женщина показывает всеми силами, что она — главный герой в любых отношениях и мужчина для нее лишь средство достижения ее целей, не стоит удивляться, что и мужчина начинает рассматривать женщину как объект для решения своих вопросов, чаще всего сексуальных. Иногда бывает и так, что мужчина стремится к общению с яркой женщиной просто для того, чтобы поставить галочку в своем списке достижений — он добился женщины, которую хотят все. Однако чувств в такой паре практически никогда нет. Каждый преследует свои цели.

У вас занижена самооценка