Почему мужчины все время вас используют — 3 внезапные причины
Часто мы сами притягиваем таких персонажей.
Нет ничего хуже, когда наконец осознаешь, что человек, к которому уже успела привязаться, оказался негодяем. К сожалению, понять, что мужчина тебя использует, не всегда удается сразу, однако психологи уверены, что женское поведение и внутреннее ощущение буквально магнитом притягивает таких персонажей.
Нам стало интересно, каковы причины того, что рядом с вами оказался настоящий манипулятор, которого совершенно не интересуют ваши чувства.
Вы слишком быстро соглашаетесь на секс
Интересный факт — огромное количество женщин наивно полагают, что чем быстрее состоится секс в паре с новым мужчиной, тем быстрее партнер привяжется и точно никуда не пропадает. Каково же удивление таких женщин, когда после буквально первой близости мужчина уходит в закат. Мужчина очень быстро теряет интерес к тому, за что он не успел побороться и куда не успел вложиться. Если он понимает, что ему доступен секс в вашей компании без особых усилий, он будет использовать вас только для этой цели.
Вы демонстрируете свое превосходство
Когда женщина показывает всеми силами, что она — главный герой в любых отношениях и мужчина для нее лишь средство достижения ее целей, не стоит удивляться, что и мужчина начинает рассматривать женщину как объект для решения своих вопросов, чаще всего сексуальных. Иногда бывает и так, что мужчина стремится к общению с яркой женщиной просто для того, чтобы поставить галочку в своем списке достижений — он добился женщины, которую хотят все. Однако чувств в такой паре практически никогда нет. Каждый преследует свои цели.
У вас занижена самооценка
Самый популярный тип женщин, который сталкивается с манипуляторами. Проблемы с самооценкой могут привести к серьезным проблемам как в повседневном общении, так и в отношениях. Мужчина, который быстро понимает, что за женщина оказалась перед ним, начинает использовать ее слабости в свою пользу. Чем больше женщина прогибается под требования мужчины, тем меньше ценности он в ней находит. Как правило, женщины, пытающиеся угодить партнеру, быстро остаются одни после того, как мужчина получит все, что хотел.