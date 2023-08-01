Главные признаки сталкера и как избавиться от такого поклонника

Вторжение в личное пространство, назойливость, преследование – все это зачастую считается маркерами того, что вы столкнулись со сталкером. Кто это такой, чем опасен сталкинг и как оградить себя от встреч с такими людьми, разбирался «ФедералПресс».

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Навязчивое общение

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Сталкинг путают с обычными проявлениями внимания. Частые смс, звонки, сообщения в социальных сетях сначала приносят радость, однако в случае, если они поступают от малознакомого или малоприятного человека, а он не реагирует на ваши прямые просьбы прекратить общение, это уже можно считать сталкингом и принимать меры.

«Такое желание развивается у человека, который не видит в своей жизни/личности ничего ценного, а в жизни/личности объекта – видит и хочет к этому приобщиться», – рассказывает «ФедералПресс» псилохог Елена Перминова.

Нездоровое любопытство

Этот фактор всегда настораживает. Постоянные расспросы о вашем маршруте на работу, времени на обеденный перерыв и то, в каком магазине покупаете продукты, говорят о желании собеседника контролировать ваши действия.

Излишняя осведомленность

Если поклонник знает о вас те факты, о которых лично вы ему не рассказывали, это тоже должно насторожить. Такой человек может часами выискивать даже самую маловажную информацию об объекте обожания. Кроме того, он может выходить на связь с общими знакомыми или даже коллегами. Сталкеры обычно анализируют фотографии и геометки, чтобы узнать все о своей жертве.

Неожиданные встречи

Если с человеком нет общих связей, дел или хобби, а «случайные» встречи стали слишком частыми, то это означает, что сталкер хорошо изучил ваше расписание и теперь имеет возможность вас преследовать, прикрываясь случайным стечением обстоятельств.

Частые презенты

Постоянно дарить подарки и напоминать о себе – это тоже поведение сталкера. Если презенты от поклонника приходят регулярно, попросите делать это реже. Настоящий сталкер проигнорирует такую просьбу и продолжит психологическое насилие.

Настойчивые попытки встретиться

После переписки поклонник может предложить вам встретиться лично, однако вы вправе отказаться. Адекватный мужчина может несколько раз повторить свою просьбу, но снова получив отказ, перестанет навязываться. Однако сталкер продолжит донимать жертву. Даже может в неожиданный момент появиться у дома или работы.

Назойливая забота

Такой человек может назойливо проявлять свою заботу. Постоянный контроль над тем, что и в каком объеме вы едите и пьете, сколько часов провели на рабочем месте или на прогулке в холодную погоду, является еще одной попыткой получить тотальный контроль над вашей жизнью.

Как избавиться от сталкера?

Если вы убедились в том, что ваш поклонник сталкер, то постарайтесь прекратить с ним всяческое общение. Не нужно что-то объяснить, потому что такое поведение его лишь спровоцирует. Измените настройки приватности ваших аккаунтов в социальных сетях (лучше во всех сразу), занесите его номер телефона в черный список.

Если преследователь знает, где вы работаете или отдыхаете, измените ваши привычные маршруты. Старайтесь посещать другие магазины и локации. По возможности передвигайтесь по городу в сопровождении друзей или родственников – сталкер не захочет подходить к вам, если вы будете не в одиночестве, сообщает Marieclaire.ru.

«Помните, что слежка в интернете может привести к слежке в реальной жизни. От части это зависит от личности сталкера, от части – от степени поощрения, внимания сталкера, жертвы. Способные себя решительно защитить сталкерам неинтересны», – подытожила психолог.