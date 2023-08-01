Как бороться со стрессом: отвечает психолог

Психолог объяснила, зачем нужен стресс и как с ним бороться
Стресс – это реакция нашего организма на то, что с нами происходит. Это психологическая и физиологическая реакция на изменившиеся условия, к которым необходимо адаптироваться. Как бороться с этим явлением, «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Масолова.
«Стресс нам необходим для того, чтобы мы могли справиться с тем, что с нами происходит. Когда мы сталкиваемся с опасностью, то наш организм приходит в повышенную боевую готовность, чтобы преодолеть эту опасность или сбежать от нее», – отметила эксперт.
Психолог выделила три стадии проживания стресса. Первая – тревога: здесь организм мобилизует все свои ресурсы для преодоления возникшей ситуации, поясняет Масолова.
Вторая стадия – адаптация. Название говорит само за себя, здесь мы приспосабливаемся к новой действительности или преодолеваем ее. Третий этап наступает тогда, когда привыкнуть по каким-либо причинам не удается.
«Это фаза истощения. И здесь речь идет о хроническом стрессе. Именно это стадия наносит нам вред», – пояснила эксперт.
По словам собеседницы, чтобы бороться с истощением, нужно стараться не доходить до третьей стадии стресса. Для этого очень важно соблюдать баланс работы и отдыха, хорошо оценивая, какая по сложности задача вам предстоит.
«Если мы понимаем, что для решения поставленных задач нам необходимо больше сил, чем обычно, мы планируем отдых и расслабление больше, чем обычно», – отмечает Масолова.
Кроме того, большую роль играет окружение, в котором вы отдыхаете и получаете поддержку, а не отдаете постоянно много сил и энергии. В любом случае рост осознанности помогает предотвратить излишние переживания относительно даже положительных моментов в нашей жизни, заключила психолог.