Как бороться со стрессом: отвечает психолог

Стресс – это реакция нашего организма на то, что с нами происходит. Это психологическая и физиологическая реакция на изменившиеся условия, к которым необходимо адаптироваться. Как бороться с этим явлением, «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Масолова.

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«Стресс нам необходим для того, чтобы мы могли справиться с тем, что с нами происходит. Когда мы сталкиваемся с опасностью, то наш организм приходит в повышенную боевую готовность, чтобы преодолеть эту опасность или сбежать от нее», – отметила эксперт.

Психолог выделила три стадии проживания стресса. Первая – тревога: здесь организм мобилизует все свои ресурсы для преодоления возникшей ситуации, поясняет Масолова.

Вторая стадия – адаптация. Название говорит само за себя, здесь мы приспосабливаемся к новой действительности или преодолеваем ее. Третий этап наступает тогда, когда привыкнуть по каким-либо причинам не удается.

«Это фаза истощения. И здесь речь идет о хроническом стрессе. Именно это стадия наносит нам вред», – пояснила эксперт.

По словам собеседницы, чтобы бороться с истощением, нужно стараться не доходить до третьей стадии стресса. Для этого очень важно соблюдать баланс работы и отдыха, хорошо оценивая, какая по сложности задача вам предстоит.

«Если мы понимаем, что для решения поставленных задач нам необходимо больше сил, чем обычно, мы планируем отдых и расслабление больше, чем обычно», – отмечает Масолова.