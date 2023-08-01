Психолог посоветовала заводить новых друзей во взрослом возрасте

Психолог и коуч Катерина Казаченко рассказала, что каждому человеку необходимы друзья, и найти их можно в любом возрасте.

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Пребывание в социуме и тёплый контакт с близкими по духу и приятными людьми положительно влияют на здоровье и настроение человека, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

С возрастом к выбору друзей человек подходит более осознанно.

«Если мы хотим построить крепкую дружбу во взрослом возрасте, то должны быть готовы к тому, что это не случится в одночасье. С кем-то мы станем ближе, а кто-то так и останется нашим хорошим знакомым», — отметила Казаченко.