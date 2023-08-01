Как отвечать на бестактные вопросы о детях и семье

С личными границами в нашем обществе дела обстоят не так здорово, как хотелось бы. Бедственно обстоят, если честно. Абсолютно посторонний человек в очереди к кассе супермаркета может неожиданно (и непрошено, естественно) дать комментарий относительно чужого внешнего вида, набора покупаемых продуктов.

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А уж те, с кем вы сталкивались хотя бы пару раз в жизни, искренне считают, что имеют право интересоваться куда более личными моментами. Коллеги, родственники, приятели и родители могут поставить в крайне неловкое положение. Особенно неприятны и нетактичны вопросы о личной жизни, с которыми хотя бы раз сталкивалась каждая женщина.

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Ка на них отвечать, чтобы никого не обидеть, но показать, что вы не собираетесь пускаться в объяснения.

Отвлечение внимания

Этот способ работает, если у вас достаточно выдержки и терпения. Когда во время семейного застолья тетя неожиданно спрашивает: «Когда же ты замуж выйдешь?», можно проигнорировать вопрос и обратиться к другому человеку: «Какой салат вкусный! А что в нем, мам?»

Возможно, спрашивающий предпримет еще одну попытку, но, увидев повторение ситуации, поймет, что обсуждать эту тему с ним никто не намерен и успокоится.

Показная «честность»

Метод жесткий, но работающий. Тех, кто больше не может слышать вопросы о детях, замужестве, беременности, он точно выручит. Когда навязчивая коллега или «добрая» родственница в очередной раз заведет надоевшую пластинку «Такая вы пара отличная! Когда же детки?», повернитесь к ней и, глядя в глаза, начните самую печальную историю в своей жизни.

«Я думаю об этом каждый день, знаешь, вчера как раз была у врача, пока вот готовы анализы на гормоны, все в порядке, но что-то же не получается. Хотя, может, дело в том, что мы не попадаем в овуляцию..» — чем больше подробностей или эмоций, тем лучше.

В качестве ответа можно использовать даже запрещенные приемы, добавляя, какой тяжелый путь вы проходите. Поставьте в неловкое положение того, кто пытался провернуть это с вами.

Ответный вопрос

А этот вариант универсален. На любой бестактный вопрос переспрашивайте: «Почему вы интересуетесь?»

- Когда ты планируешь идти за вторым малышом?

- Почему ты интересуешься? Ты хочешь посидеть с новорожденным? Я буду иметь это ввиду!

Или

- Когда ты замуж выйдешь?

- Вы интересуетесь, потому что хотите оплатить мою свадьбу? У меня столько идей, потребуется пара-тройка миллионов…

Такие выпады покажут, что чистое любопытство не может быть причиной для таких личных вопросов.

Экологичный

Этот способ, пожалуй, наименее токсичный. Он не предполагает иронии или сарказма. Просто объясните, что вопрос максимально нетактичный.

- Вы с Петей уже пять лет женаты, когда же дети?